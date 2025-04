Мистериозно сияние на океана, за което се съобщава от повече от 400 години, озадачи учените - ново проучване може да разкрие какво е

П овече от 400 години моряците съобщават за мистериозно явление, при което океанът сякаш свети докъдето поглед стига, пише CNN.

„Морето от хоризонт до хоризонт във всички посоки придоби фосфоресциращо сияние ... Луната току-що беше залязла и цялото море беше с няколко нюанса по-светло от небето“, пише Дж. Брунскийл, офицер на борда на кораб, наречен SS Ixion, който през 1967 г. плава през Арабско море.

Близо 10 години по-късно друг екипаж на борда на кораб, наречен MV Westmorland, преживява подобно събитие в Арабско море, докато плава през „голяма зона на биолуминесценция“, според капитана на кораба, П. У. Прайс.

"Морето ... блестеше в блестящо и ярко зелено. Толкова блестящо, че нито белите шапки, нито вълните можеха да се различат от това, което изглеждаше като напълно равно море", пише той в писмо през 1976 г.

Тези явления, наречени от моряците, които са имали късмета да се сблъскат с тях, са известни с това, че са трудни за изучаване поради редките им проявления в отдалечени райони на океана, където много хора не са наблизо, за да ги видят.

Сега учените, които се надяват да изследват по-добре тези особени събития, са една стъпка по-близо до това да предвидят кога и къде ще се появят тези мистериозни биолуминесцентни прояви. Джъстин Хъдсън, докторант в катедрата по атмосферни науки на Държавния университет в Колорадо, е събрал над 400 известни наблюдения на „млечни морета“, включително тези от Брунскийл и Прайс, за да създаде нова база данни, която ще помогне на учените един ден да изпратят изследователски кораб до събитието, според проучване, публикувано в сряда в списание Earth and Space Science.

