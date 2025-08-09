Технологии

„Джеймс Уеб“ откри доказателство за нова планета

Откритието представлява най-силното доказателство досега за съществуването на газов гигант, който обикаля около звездата Алфа Кентавър А

9 август 2025, 21:49
Източник: AP/БТА

К осмическият телескоп на НАСА „Джеймс Уеб“ откри доказателства за съществуването на гигантска планета, която обикаля около звезда в най-близката до Земята планетна система, съобщиха от американската космическа агенция, цитирани от ЮПИ.

Тройната звездна система Алфа Кентавър, разположена на около 4 светлинни години от нас, отдавна е обект на изследвания в търсене на извънземен живот.

„Към момента има три потвърдени обекта, които обикалят около Проксима Кентавър. Остава предизвикателство да се докаже наличието на други светове около Алфа Кентавър А и Алфа Кентавър Б“, заявиха от НАСА.

Астероидът, който пощади Земята, може да удари Луната

Алфа Кентавър А, Алфа Кентавър Б и червеното джудже Проксима Кентавър образуват системата Алфа Кентавър, която може да се види дълбоко в южното небе.

Откритието представлява най-силното доказателство досега за съществуването на газов гигант, който обикаля около звездата Алфа Кентавър А.

„Ако това се потвърди, планетата ще бъде най-близката до Земята, намираща се в обитаемата зона около звезда, подобна на Слънцето“, съобщават от НАСА.

„Въпреки това, тъй като кандидат-планетата е газов гигант, учените смятат, че е малко вероятно там да съществува живот, подобен на този на Земята“, допълват от космическата агенция.

Източник: БТА, Теодора Йорданова    
