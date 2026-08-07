Мистерията „Роопкунд“: Защо „Езерото на скелетите“ в Хималаите продължава да озадачава учените

П очти 80 години след като хималайското езеро Роопкунд привлече вниманието на света, загадката около стотиците човешки останки, открити край него, продължава да озадачава учените, въпреки огромния напредък в областта на археологията и древната ДНК.

Разположено на 4800 метра надморска височина в индийските Хималаи, Роопкунд, известно още като "Езерото на скелетите", се превърна в една от най-големите археологически мистерии. През 1942 г. индийският горски служител Х. К. Мадхвал открива стотици човешки скелети във и около малкото ледниково езеро. Смята се, че между 300 и 800 души са загинали там, а студеният климат е съхранил останките им.

DNA analysis deepens mystery of Himalayan 'Skeleton Lake' https://t.co/NJC3FBaq7Y pic.twitter.com/dkyFhaamAA — New York Post (@nypost) August 21, 2019

Откритието става публично известно в края на 50-те години и поражда множество разследвания, които продължават и днес.

В продължение на години Роопкунд привличаше хиляди туристи не само заради мистерията, но и заради един от най-живописните маршрути в Индия. Седемдневният преход с дължина над 50 километра преминава през традиционни хималайски села, дъбови гори, алпийски ливади и високопланински била. Над езерото се издига проходът Джунаргали на около 5000 метра, откъдето се открива панорамна гледка към Хималаите.

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Първоначално учените предполагат, че останките принадлежат на японски войници или тибетски търговци, загинали от студ или епидемия. След съдебномедицински анализ през 2004 г. най-приетата теория става, че група индийски поклонници, придружени от местни носачи, е била убита от гигантска градушка през IX век. Изследванията показват тежки травми по черепите, а откритите музикални инструменти и местните легенди свързват загиналите с древното поклонническо шествие Нанда Деви Радж Джат Ятра.

Тази хипотеза обаче беше поставена под съмнение след революцията в изследванията на древната ДНК. През 2019 г. международен екип анализира 38 костни проби, съхранявани в Антропологическата служба на Индия. Резултатите изненадват учените.

Оказва се, че скелетите принадлежат на три различни генетични групи, попаднали край езерото в различни периоди в рамките на повече от 1000 години. Част от тях са хора с южноазиатски произход, починали между VII и X век. Друга група произхожда от източното Средиземноморие, най-близо до населението на остров Крит, и е загинала през XIX век при отделен инцидент. Открити са и останки на човек с произход от Югоизточна Азия, също от XIX век.

The Skeleton Lake Mystery — Roopkund, India



High in the Indian Himalayas lies a glacial lake called Roopkund, frozen most of the year. But during warmer months, a macabre sight emerges — hundreds of human skeletons scattered around the lake’s edge.



First discovered in 1942,… pic.twitter.com/QJjJC4Yi4w — Arjun | The Watcher (@BlackInWhite434) May 1, 2025

Последвалите анализи на хранителния режим потвърждават резултатите от ДНК изследванията.

Според изследователите откритието повдига още повече въпроси. Няма исторически сведения, които да обяснят как хора от източното Средиземноморие са се озовали в толкова отдалечен район на Хималаите. Не е ясно дали са били европейски пътешественици, местни жители с такъв произход или част от неизвестна експедиция.

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Учените вече не смятат, че всички хора са загинали при едно-единствено бедствие. Само няколко черепа показват следи от удари, характерни за силна градушка. Останалите причини за смъртта остават неизвестни. Сред възможните обяснения са падане по стръмните склонове, измръзване, височинна болест или други природни бедствия.

Допълнителен проблем е, че мястото е силно нарушено. През годините туристи са местили човешките останки, а някои дори са ги отнасяли като сувенири, което затруднява бъдещите научни изследвания.

Днес Роопкунд е затворен за къмпингуване заради нанесените екологични щети върху крехките високопланински пасища. Въпреки научния напредък мистерията остава далеч от разрешаване.

„Според мен загадката изобщо не е разгадана. Имаме повече въпроси, отколкото отговори“, казва археологът Вийна Мушриф-Трипати, участвала както в изследването от 2004 г., така и в това от 2019 г.

Почти осем десетилетия след откриването на Езерото на скелетите, Роопкунд продължава да крие тайните на стотици загинали хора, чиито съдби все още остават неизвестни.