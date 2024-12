Милиони "облачни дървета" се засаждат в Андите

Д ревните планини на Андите са дом на очилати мечки, пуми и великолепния андски кондор. Те също са дом на гори от по-малко известни, но критично важни растения, известни като “облачни дървета.”

Израствайки до 5000 метра над морското равнище, те са дърветата с най-висока надморска височина в света. Необичайните дървета полилепис абсорбират и задържат вода от облаците и топящите се ледници на Андите. Бавно те изпускат тази вода през гъбест мъх, който покрива дърветата, захранвайки планинските потоци и в крайна сметка изворите на река Амазонка.

В миналото гори от облачни дървета са покривали обширни площи от планинската верига, но днес, след стотици години обезлесяване и развитие, остават само 500 000 хектара, за които се смята, че са между 1% и 10% от първоначалната гора. В резултат на това екосистемите са деградирали и горите вече не осигуряват естествена бариера за наводнения или ерозия.

Andean cloud forests play a crucial role in the Amazon’s water cycle, and 2023 #RolexAwards Laureate Constantino Aucca Chutas is mobilizing local communities to protect them by planting native tree species such as the Polylepis. More on https://t.co/miNtZLQCZl #PerpetualPlanet pic.twitter.com/vxSoyKzg3h — ROLEX (@ROLEX) May 27, 2024

Водната сигурност на милионите хора, които живеят в подножието на Андите, също е изложена на риск.

Константино Аука Чутас, перуански биолог, чиито баби и дядовци са били фермери от индианската общност Кечуа, се чувства длъжен да защити земите на своите предци и хората, които живеят на тях.

“Гордея се, че съм потомък на инките", сподели той пред CNN. “Когато бях дете, израснах близо до реки, наслаждавайки се да виждам съществата и цялата тази великолепна природа. Мислех си, че би било фантастично, ако можем да предадем това на новите поколения.”

Project of the Week!🌲🙌🏽The Andes! Growing at altitudes between 12,000 - 15,000 feet, Polylepis #trees are some of the highest growing trees on the planet and uniquely evolved to withstand the extreme conditions of the high #Andes🌱💚🌿 https://t.co/pmERm8hz71 pic.twitter.com/3UwQfN5n2m — One Tree Planted (@onetreeplanted) February 17, 2021

През 2018 г. Чутас става съосновател на Acción Andina, съвместна инициатива между американската организация с нестопанска цел Global Forest Generation и перуанската организация с нестопанска цел Asociación Ecosistemas Andinos, посветена на възстановяването на високопланинските гори и защитата на местните общности, които зависят от тях.

Работата започва в Перу, но оттогава се разпространи в Еквадор, Аржентина, Боливия, Чили и Колумбия, с крайната цел да защити и възстанови един милион хектара местна гора в Андите до 2045 г.

Към днешна дата инициативата е засадила повече от 10 милиона дървета в целия регион с помощта на хиляди местни семейства.

Reforestation update! ❤️🌲🗻81,330 trees planted in The Andes! The aim of this project was to afforest and protect Polylepis forest ecosystems in the high Andes that was lost following the Spanish conquest of South America. #reforestation pic.twitter.com/VeMczR1RZp — One Tree Planted (@onetreeplanted) March 31, 2020

Инките, цивилизация, управлявала планинската верига на Андите през 15-ти и 16-ти век сл. н. е., са се покланяли на “Пачамама” или “Майката Земя”. Аука Чутас сподели, че дълбокото уважение към природата е вкоренено в културата, като животни като кондора, пумата и змията представляват небето, Земята и света на мъртвите.

“В културата на инките се уважават реките, планините и околната среда", казва той.

Всяка година в долините около Куско, град в перуанските Анди, Acción Andina е домакин на Queuña Raymi, фестивал за отглеждане на дървета. Празникът започва с ритуали на предците, като танци и музика в чест на Пачамама. Тогава всички поколения, млади и стари, мъже и жени, се изкачват заедно на планината, облечени в ярки традиционни дрехи и носещи на гърба си снопове фиданки от полилепис.

В предишни години общността е засадила до 100 000 дървета за един ден.

След засаждането инициативата поставя ограда и създава програми за защита на дърветата от пожар, докато общността помага да се грижат и поддържат фиданките.

Инициативата е приветствана като модел за опазване в общността в световен мащаб. През 2024 г. Acción Andina спечели наградата Earthshot на принц Уилям в категорията “Protect and Restore Nature”, а през 2022 г. Aucca Chutas беше обявена за “шампион на Земята” от ООН.



“Ползите за природата от полилеписовите гори са огромни", заяви Елизабет Мрема, заместник изпълнителен директор на Програмата на ООН за околната среда. “Те предотвратяват ерозията на почвата, улавят влагата и задържат дъждовната вода със своите лишеи, мъхове и други съпътстващи растения, като играят основна роля за сигурността на водата заедно с влажните зони.”

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase