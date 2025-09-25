Маникюрът на „копита“, който всички обсъждат онлайн

"Tabi nails", декоративен маникюр, който имитира стила с разделени пръсти на популярната, макар и поляризираща обувка Tabi, излиза на преден план като най-горещата тенденция този сезон.

Но неговият дизайн разделя социалните мрежи.

"Не мога да понеса тенденцията за Tabi nails", написа един критик в X, отхвърляйки дизайна, вдъхновен от Maison Margiela. Други онлайн пишат: "Това е ужасно."

Not fucking w the tabi nail trend — nour (@nourziez) September 23, 2025

Скандалът не е нов

Негативните реакции напомнят критиките, които французите от Margiela получиха за Tabi обувките си.

Margiela представя авангардния дизайн, с корени в японската мода от XV век, на своето дефиле през 1988 г. И днес стилът остава провокативен и актуален сред милениалите и поколението Z.

Феновете на Tabi обувките са готови да нарушават закона, за да се сдобият с чифт, докато хейтърите ги наричат "кравешки обувки" заради форма, наподобяваща копита.

Tabi маникюрът също носи "животинска" нотка.

Ridiculous manicure trend based on an ‘80s ‘camel toe’ shoe is ‘infuriating’ everyone: ‘This is horrendous’ https://t.co/Mo44YjBj42 pic.twitter.com/OCCXSMDmvd — New York Post (@nypost) September 23, 2025

Как се прави

Силуетът изглежда най-добре на средно дълги, заоблени или овални нокти, обяснява артистът Рамон Дюран пред PoshSugar: "Нуждаете се от допълнително пространство, за да изпъкне дизайнът."

"Технически може да се направят и по-къси", добавя той, "но ефектът е по-впечатляващ с малко повече дължина."

Характерният разцепен връх се оформя с накрайник на електрическа пила.

Смелите дами могат да украсят ноктите си с различни цветове и ефекти:

мат, 3D, гел аксесоари като панделка, казва Дюран.

"След това запечатвам всичко с топ лак, за да са гладки и чисти."

Реакциите

Модните ентусиасти са във възторг.

"6+" за креативност", възхищава се привърженик на стила в TikTok.

"Тези Tabi нокти са огън!", споделя още една впечатлена дама.