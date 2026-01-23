Майката на Стоичков посреща кандидатите за филмовия образ на сина ѝ

Е моционална среща с майката на легендарния голмайстор – Пенка Стоичкова ще разтърси участниците във „Вече играеш… Стоичков“. Тази неделя от 20:00 ч. претендентите ще посетят знаковия за Христо Стоичков стадион в село Ясно поле. От там започва историята на големия български футболист, както и всичките му мечти за световни успехи. Именно там ще ги посрещне неговата майка. Какво дете е бил Христо? Кога се заражда любовта му към футбола и как се е изграждал през годините несломимия му характер? – са само част от въпросите, които ще вълнуват актьорите.

Източник: NOVA

Трудна актьорска задача ще определи кои участници продължават напред в документалното риалити. Претендентите за главната роля ще се изправят пред най-голямото предизвикателство за таланта им до момента. В подготовката си за това ново изпитание те ще могат да разчитат на новия член на журито – носителят на награда „Аскеер“, актьор и режисьор с богато творчество Ивайло Христов.

В каква роля ще влезе водещият на формата Александър Сано и кои двама ще напуснат формата? – зрителите ще разберат тази неделя.

Авторският риалити формат е началото на творческия процес за биографичната лента „Стоичков – Филмът“, чиято премиера предстои през 2027 г. Проектът е подкрепен от Winbеt.

Не пропускайте новия епизод на „Вече играеш… Стоичков“ на 25 януари от 20:00 ч. по NOVA.