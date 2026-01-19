Любов без сантиметри: Звездни двойки с голяма разлика в ръста

В исочината е просто число за тези перфектно съчетани звездни двойки.

Ел Фанинг и нейният любим Гъс Уенър наскоро привлякоха вниманието на интернет, след като се появиха заедно на наградите „Златен глобус“. Токчетата на актрисата я издигнаха леко над линията на очите му, което не остана незабелязано от феновете. Очевидно обаче разликата във височината не е проблем, тъй като двамата са щастливи заедно от 2023 година.

Други известни двойки като Кристен Бел и Дакс Шепърд, Том Холанд и Зендая, Камерън Диас и Бенджи Мадън също демонстрират подобни „вертикални различия“, но с напълно съвместими характери и стабилни връзки.

В ГАЛЕРИЯТА вижте звездните двойки със значителна разлика във височината, които доказват, че любовта няма сантиметри.