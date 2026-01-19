Любопитно

Любов без сантиметри: Звездни двойки с голяма разлика в ръста

Любовта няма сантиметри – редица звездни двойки като Ел Фанинг и Гъс Уенър, Том Холанд и Зендая, Кристен Бел и Дакс Шепърд доказват, че значителната разлика във височината не е пречка за стабилна връзка и щастие

19 януари 2026, 11:14
Източник: Getty Images

В исочината е просто число за тези перфектно съчетани звездни двойки.

Ел Фанинг и нейният любим Гъс Уенър наскоро привлякоха вниманието на интернет, след като се появиха заедно на наградите „Златен глобус“. Токчетата на актрисата я издигнаха леко над линията на очите му, което не остана незабелязано от феновете. Очевидно обаче разликата във височината не е проблем, тъй като двамата са щастливи заедно от 2023 година.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by People Magazine (@people)

Други известни двойки като Кристен Бел и Дакс Шепърд, Том Холанд и Зендая, Камерън Диас и Бенджи Мадън също демонстрират подобни „вертикални различия“, но с напълно съвместими характери и стабилни връзки.

В ГАЛЕРИЯТА вижте звездните двойки със значителна разлика във височината, които доказват, че любовта няма сантиметри.

Източник: people.com    
Звездни двойки Разлика във височината Ел Фанинг Гъс Уенър Любов Връзки Знаменитости Стабилни връзки Златен глобус Любовта няма сантиметри
