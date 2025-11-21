К ак гинеколог оценява неврологично заболяване, за да бъде издаден ТЕЛК? И защо човек с тежки увреждания трябва да доказва с години, че има спешна нужда от подкрепа? Журналистът Юлия Наева и операторът Павел Павлов търсят отговорите тази събота в „Темата на NOVA”.

Година след като редът за освидетелстване от експертно-лекарските комисии беше променен, хиляди пациенти продължават да чакат помощ от държавата. За някои от тях обикалянето по кабинети и събирането на документи за ТЕЛК отнема години, в които тежко болните и техните близки изнемогват и физически, и финансово. Междувременно, проверките показват, че здрави хора продължават да живеят на гърба на болните.

След разкритата схема за издаване на неистински експертни решения в Разградско – разследващите установяват, че държавата е ощетена с милиони. Напълно здрави мъже и жени са получавали пенсии за инвалидност, като само двама от тях са взели повече от 100 000 лева от помощи. До момента обаче няма нито присъди, нито наказания за медиците, участвали в схемата. Монтажът на предстоящия епизод от документалната поредица е дело на Лъчезар Иванов.

Очаквайте „Лабиринт без изход“ в „Темата на NOVA“ на 22 ноември, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.