Ла Тоя Джексън шокира със слабата си фигура (СНИМКИ)

Ф еновете на Ла Тоя Джексън изразиха притеснения за състоянието ѝ, след като тя публикува поредица от снимки, които подчертаваха слабата ѝ фигура в понеделник, 1 декември, предаде Page Six.

69-годишната Джексън сподели в Instagram свои снимки, на които е облечена с червена блуза с дълги ръкави, черен панталон и златни островърхи обувки. Визията ѝ бе допълнена от масивен колан тип верига и гривна на дясната китка.

Слабата ѝ фигура изпъкваше особено, когато беше заснета в профил. Към публикацията тя написа: „Прекрасен понеделник, приятели! Пожелавам на всички ви страхотна седмица! Пазете се, бъдете здрави и много любов за всички вас! 😘“

Докато много от последователите ѝ коментираха негативно теглото ѝ, други защитиха Джексън, като подчертаха, че тя по принцип е с фина структура. „Ла Тоя винаги е била фина, а с напредването на възрастта е нормално да се губи мускулна маса“, написа един фен. „Шегите, които някои от вас си правят, са наистина ненужни и груби. Нямаше да говорите така, ако бяхте пред нея. Порастете малко 😒.“

„Моля, не бъдете груби. Мисля, че Ла Тоя преминава през здравословни проблеми“, отбеляза друг почитател.

Миналият месец певицата сподели загадъчно видео от лекарски кабинет, но не разкри защо се нуждае от медицинска грижа. „Здравейте, надявам се всички да сте добре. Отново съм на лекар и се надявам всичко да мине добре и резултатите да са добри“, сподели тя в Instagram.

La Toya Jackson shocks fans with thin appearance after sparking health concerns https://t.co/J8KmSarGGJ pic.twitter.com/gDuFzzLl9P — Page Six (@PageSix) December 2, 2025

„Изпращам любов и светлина на всички ви! ❤️💫“, написа тя под публикацията. „Моля, пазете се и най-вече бъдете здрави! 💖“

Нейното прочуто семейство я подкрепи в коментарите.

След това Ла Тоя сподели снимки, на които се наслаждава на празничния сезон.