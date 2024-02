2 в 1: Блейк Лайвли с изненадващо разкритие за тоалета си за „Супербоул“

Б лейк Лайвли разкри, че спортният екип Adidas x Balenciaga, който е носила на „Супербоул“, е служил и за обувки.

"Миналата седмица оставих децата си за пръв път в живота си и носех панталони, които бяха и обувки", написа 36-годишната актриса под снимки в Instagram от пътуването си до Лас Вегас.

В публикацията Лайвли включи няколко близки кадъра към модното приспособление, показвайки червените си обувки на ток, които се превръщат и в анцунг. Характерните за марката три ивици се простираха отстрани на панталона и върху обувната част на ансамбъла.

Въпреки че даде на феновете си няколко различни теми за разговор, повечето от последователите ѝ не можаха да подминат иновативния дизайн на панталона.

"Панталонът беше обувка?!? Изглеждаше невероятно. Всички искахме да изглеждаме като теб за „Супербоул!“, коментира фен.

Лайвли - която носеше косата си на огромни, буйни къдрици - съчета яркочервения спортен костюм с изрязан потник и бижута за близо половин милион долара.

