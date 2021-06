Кралицата на рока и блуса Бет Харт идва за втори път у нас

С лед дълго очакване и няколко отлагания кралицата на рока и блуса, владетелката на емоциите, най-откровеният изпълнител, или както също я наричат „музикалното чудо Бет”, идва в България.

Концертът й ще бъде на 25 август 2021, София, на стадион „Юнак”, от 20:30ч.

Бет Харт е първият изпълнител от такава класа, който ще влезе у нас след едногодишното прекъсване, наложено от пандемията. Българската публика явно е сред фаворитите на огнената Бет, защото има привилегията да е втората, с която Бет ще се срещне. Преди това тя ще участва в петдневния фестивал в северната ни съседка High Five Romania Summer Brezoi.

Блус дивата идва за втори път в София, за да омагьоса с таланта си българската публика. Нейният първи концерт у нас през 2018 г. изпълни зала 1 на НДК с хиляди меломани.

Бет Харт е американска певица и авторка на песни, произхождаща от Лос Анджелис, Калифорния.

Тя изгрява на хоризонта със сингъла LA Song (Out of This Town), попълнение от втория ѝ албум Screamin' for My Supper. Сингълът става хит номер едно в Нова Зеландия, и достига Топ 5 на американската класация „Възрастна и съвременна музика“, както и номер 7 във „Топ 40 Възрастна музика“ на Билборд. Песента е пусната в 17-и епизод на 10-ия и последен сезон на Бевърли Хилс 90210.

Освен това тя предоставя музиката в крайната сцена на последния епизод на Калифорникейшън, шести сезон, с My California. В следващите си творби, Seesaw и Live In Amsterdam, тя се комбинира с Джо Бонамаса, и достига първа позиция в класацията на Билборд за блус албуми, както и албума Don't Explain от Бет Харт и Джо Бонамаса. Албумът Seesaw достига 8-а позиция в класацията на Билборд за Топ независими албуми.

Освен това има два номер едно сингъла в Дания с As Good As It Gets и Learning To Live, както и платинено сертифициран албум с Leave The Light On. Първият албум с Бонамаса, Don't Explain, става златен в Нидерландия.

През 2014 г. е номинирана за Грами за албума Seesaw и е номинирана за Наградата за блус музика в категорията „Най-добри съвременни блус изпълнители – жени“.

*Закупените билети за концерта на Бет Харт за декември 2019 г. важат без презаверка. Билети за концерта на 25 август 2021, за стадион „Юнак”, от 20:30ч. се продават в системата на Eventim.