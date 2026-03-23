Любопитно

Козметичен трик или реална грижа? Истината, която експертите крият за популярен продукт

Фризьорката Руслана Биела обяснява, че в повечето случаи този продукт действа по съвсем различен начин

23 март 2026, 06:35
Източник: iStock

М ного хора са убедени, че маслото за коса може да подхрани и възстанови кичурите в дълбочина.

Какъв продукт за коса не ви е нужен?

Фризьорката Руслана Биела обяснява, че в повечето случаи този продукт действа по съвсем различен начин. Всъщност маслото не прониква в косата и не „поправя" структурата ѝ, а само създава външен ефект на гладкост и блясък.

Според експерта, молекулите на естествените масла са твърде големи, за да проникнат в косата. Освен това, те не образуват химически връзки с косата, така че имат слаба адхезия към повърхността ѝ.

Друг важен нюанс е липсата на така наречения кондициониращ заряд. Именно той помага на професионалните продукти да „залепнат“ за увредените зони и да ги запълнят. Маслото не прави това.

Защо ефектът от маслото е краткотраен?

Експертът подчертава: маслото не третира косата, а само „консервира“ текущото ѝ състояние.

Ако косата ви е суха, това просто ще я оправи. Ако е добре хидратирана, ще помогне за задържането на влагата.

Ето защо продуктът често осигурява само козметичен ефект до следващото измиване, а не дългосрочно възстановяване.

Натуралните масла също имат недостатъци

Друга характеристика е нестабилността. Натуралните масла могат да се окисляват и да придобият неприятна миризма с течение на времето. Това също влияе върху тяхната ефективност в грижата за косата.

Как да използваме правилно маслото

Въпреки всички нюанси, няма нужда да се отказвате от маслото. Експертът съветва да го използвате като последен етап от грижата - за блясък, гладкост и защита от загуба на влага.

Най-добрите резултати се постигат, когато се комбинира с други продукти: маски, балсами и продукти, които наистина работят с вътрешната структура на косата.

Източник: rbc.ua    
