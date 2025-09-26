Любопитно

Кошер 2025 събра над 4000 души в двудневно събитие за бизнес, вдъхновение и бъдещи възможности

На 17 и 18 септември София беше домакин на Кошер 2025

26 септември 2025
Кошер 2025 събра над 4000 души в двудневно събитие за бизнес, вдъхновение и бъдещи възможности
Източник: Кошер 2025

Н а 17 и 18 септември София беше домакин на Кошер 2025 – събитие, което за два дни обедини над 4000 участници, 300 компании и близо 100 лектори и панелисти. Проведено в Интер Експо Център и Топлоцентрала, събитието предложи богата програма с лекции, работилници, дискусии и неформални срещи, в които професионалисти от различни сфери се свързаха директно.

Източник: Кошер 2025

Тази година Кошер се проведе за първи път в двудневен формат, а програмата беше структурирана около три ясно разграничени направления – Leaders & Trends, B2B & Networking и Career & Growth. Това даде възможност на участниците да се ориентират по-лесно и да се потопят в съдържание, съобразено с техните цели – било то нови знания, професионални контакти или насоки за кариерно развитие. Темите обхванаха технологии, лидерство, предприемачество, умения на бъдещето и други ключови аспекти от развитието на професионалната общност у нас.

Източник: Кошер 2025

Обратната връзка от участниците подчертава няколко водещи аспекта. Основните причини за участие са били търсенето на нови възможности, вдъхновяващи теми и срещи с компании. Атмосферата е определена като един от най-силните елементи на събитието – неформална, зареждаща и насърчаваща откритото общуване. Високи оценки получават и организацията, както и възможностите за нетуъркинг, които, според участници, „се случваха навсякъде – и планирано, и съвсем случайно“.

Източник: Кошер 2025

„Истинската стойност на Кошер не е в мащаба, а в разговорите, които се случват. В това, че хората се намират и продължават напред с нещо ново.“ – Деси Манова, един от организаторите на Кошер

Кошер 2025 не беше просто събитие, а доказателство, че когато обединим опита на бизнеса, смелостта на предприемачите, любопитството на младите и силата на общността, заедно можем да изградим среда, в която бизнес средата в България да расте и да просперира. Отбележете в календарите септември 2026, защото Кошер 2026 обещава още по-силна енергия, още по-дръзки идеи и още повече смислени срещи.

Източник: Кошер 2025

Благодарим специално на:

  • Нашия генерален спонсор Mastercard, който подкрепя Кошер и вярва в силата на общността и възможностите в България;
  • Нашите генерални медийни партньори Нова Броудкастинг Груп и НетИнфо, които ни помогнаха посланията на Кошер да достигнат до широка и ангажирана аудитория;
  • Нашите златни спонсори от Пощенска банка, Unilever, Фантастико груп и Летище София, които подкрепиха Кошер, а с него и каузата за развитие на българската бизнес среда;
  • Благодарим на бизнес спонсорите ни KBC Global Services, Protiviti, Аксенчър България и Commerzbank, които се припознаха в мисията ни и ни подкрепиха;
  • На нашия B2B партньор Anagami Digital Accounting, с чиято подкрепа създадохме специална зона за създаване на контакти и обмяна на опит между бизнеси и индустрии;
  • Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), която застана зад Creative Buzz и подкрепи участието на креативния бизнес на Кошер.
Източник: Кошер 2025    
Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори
Ексклузивно

Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори

Преди 1 ден
<p>Залужний разкри истината за войната в Украйна</p>
Ексклузивно

Залужний разкри истината за войната в Украйна

Преди 1 ден
Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера
Ексклузивно

Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера

Преди 1 ден
Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди
Ексклузивно

Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди

Преди 2 дни

