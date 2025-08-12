Любопитно

Колко често е нормално? Експерт разкрива истината за интимността във връзката

Всичко по темата може да прочетете в следващите редове

12 август 2025, 13:56
Колко често е нормално? Експерт разкрива истината за интимността във връзката
Източник: iStock/Getty Images

К аква трябва да бъде честотата на интимния живот, за да се счита една връзка за здрава и щастлива? Този въпрос тревожи милиони хора, които се опитват да отговарят на „нормите“. Често това води до недоразумения, тревожност и конфликти в двойката, особено когато нуждите на партньорите от интимност не съвпадат.

За това дали съществува универсална норма за честота на интимност, защо е невъзможно тя да се промени и какво да се прави, ако желанието на единия партньор внезапно изчезне, разкрива украинският сексолог и психолог Святослава Федорец.

Защо няма универсален съвет

„Аз съм сексолог, който наистина не харесва, когато хората дават норми от рода на „трябва да е три пъти седмично“. Сексологията е наука, която не предписва, а описва“, подчерта експертът.

Според нея, за някои хора три пъти седмично е добре, а за други - три пъти на ден. Това също е вариант на нормата, ако съответства на типа сексуална конституция на човека.

Какво да направите, ако партньорите имат различни нужди

Федорец обясни, че сексуалната конституция е вродена черта, която не може да бъде променена.

„Ако съпругата го иска всеки ден, а той има желание веднъж седмично, не можем да изтръгнем повече от този партньор. Осъзнаваме, че тази разлика съществува“, каза тя.

Ако обаче промените в честотата на желанието са внезапни, например след раждане, е по-добре да се открие причината и какво е повлияло на ситуацията.

Източник: rbc.ua    
сексуална конституция честота на интимност нужди на партньорите семейни конфликти съвети от сексолог
