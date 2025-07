Мина Мориарти: Развенчаване на най-големите секс митове в историята

С ледната статия е написана от историчката и създателка на съдържание Мина Мориарти, известна още с псевдонима си History Ho. Тя е страстна почитателка на историята на жените от 18-ти век, като публиката ѝ споделя интереса ѝ към секса, хигиената, репродуктивните права, модата и медицината в историята, пише Sky History.

Научени сме да вярваме, че викторианците са припадали при вида на открит глезен, Клеопатра е използвала вибратор от пчела, а средновековните хора са се придвижвали с железни колани на целомъдрието като някакъв извратен косплей.

Но историята, която сме учили в училище или онлайн, всъщност е пълна с митове, полуистини и понякога просто с откровени глупости. Чували ли сте някога, че лекарите са докарвали жени до оргазъм, за да излекуват „истерията“ им? Или че контрацепцията не е съществувала до 60-те години на миналия век?

Е, пригответе се, защото ще се потопим първо в най-сочните, най-странните и най-големите секс митове от историята...

“The myths about the hymen have lived on because they have been used as a powerful tool in the effort to control women's sexuality in about every culture, religion and historical decade.”



Watch Nina Dølvik Brochmann and Ellen Støkken Dahl's TED Talk here: https://t.co/CzEzV2qjDN pic.twitter.com/1N8PKBEOhu — TED Talks (@TEDTalks) November 6, 2019

1. Викторианците са били благочестиви

Викторианците завинаги ще бъдат представяни като сковани, пийващи чай, високомерни хора. Но реалността може да ви накара да се задавите. Докато официалната позиция на обществото е, че сексът трябва да е за размножаване в рамките на брака, има много доказателства, че викторианците са били адски възбудени. Порнографията и еротичните медии са били на разположение на търсещите, като например музеят V&A съдържа множество примери за този тип еротика под формата на фотографии и илюстрации, като тази определено NSFW от 1896 г.

Писането на писма е било и начин за изразяване на сексуално желание и фантазия, дори кралица Виктория е била известна с това, че винаги е била възбудена от съпруга си принц Алберт (те имали девет деца). През ноември 1839 г. тя пише в дневника си: „Скъпият ми Алберт се прибра днес от дъжда; изглеждаше толкова красив в белите си кашмирени бричове, без нищо отдолу.“

Джентълменските клубове през този период също ни дават представа за това как хората са гледали на секса. Въпреки че тези клубове не са били публични и щуротиите са се случвали зад затворени врати, знаем, че хората са правили неща като това да закачат срамните косми на любовника си за шапките си като талисман за късмет или просто за да се похвалят с кого са спали.

Всъщност, в „СЕКС: Една луда история“ Аманда Холдън и историкът Дан Джоунс полагат изключителни усилия, за да разберат как викторианците са били едно от най-сексуално прогресивните общества в историята. Това, което започна с преглед на тайните на кралица Виктория, завърши с това, че двамата изпробват някои от най-горещите BDSM движения на епохата!

2. Лекарите довеждали жени до оргазъм, за да се борят с истерията

Историята разказва, че викторианските лекари лекували жените от тяхната „истерия“, като ръчно ги довеждали до оргазъм, и че вибраторът е бил изобретен като решение за болките в ръцете им. Всичко това е грешно. Въпреки че това се разпространява в медиите и онлайн от няколко спекулативни източника, няма доказателства, че това някога се е случило и е напълно опровергано от историците. Вибраторът всъщност е изобретен за мъже през 1880 г. и е бил използван при травми на гръбначния стълб, лошо храносмилане, глухота и обща болка. Въпреки че е бил използван и за лечение на импотентност (чрез масажиране на перинеума), предназначението му не е било оргазъм.

COMMON MYTHS ABOUT SEXUAL HEALTH YOU NEED TO STOP BELIEVING 🙂



Did you know many things we believe about sexual health are completely wrong? These myths can lead to risky behaviors and harm your health.



Scroll up to learn some common myths and set the facts straight!



A thread pic.twitter.com/MRmvwzdwdP — Pharm. Greatman (@OGreat6) December 14, 2024

3. Клеопатра използвала тиква, пълна с пчели, за да се отпусне

Като стана дума за вибратори, следващият ни мит ни пренася назад във времето в Древен Египет, когато Клеопатра се отпуснала на дивана за малко време сама след дълъг ден. Легендата разказва, че тя е изобретила първия импровизиран вибратор, като е използвала издълбана тиква и я е напълнила с пчели. Въпреки че този мит е обиколил света, очевидно е, че вероятността това наистина да се е случило е много малка. Всяка разумна жена не би позволила пчела да се доближи до вагината си, камо ли кореноплоден зеленчук, гъмжащ от цяла колония.

Няма археологически или исторически доказателства, че Клеопатра е правила това. Вместо това е слух, създаден, за да определи Клеопатра просто чрез нейната сексуална мощ, нещо, което древните римляни също са правили, за да я дискредитират като лидер.

4. Газовете причиняват ерекция

Искате ли секси вечер в замъка? Очевидно хапването на бобена яхния преди сватбата ще разтърси света ѝ. Странният мит за газовете, причиняващи ерекция, вероятно произлиза от съвременни погрешни тълкувания на древни текстове. Древногръцкият лекар Гален предполага, че ерекцията се причинява от „пневма“ - форма на жизненоважен въздух или дихание, навлизащо в пениса. Той вярвал, че пикантните храни и газове предизвикващи храни като боб и горчица ще стимулират този въздух и следователно ще увеличат сексуалната функция.

Този мит се е запазил до средновековието и ранния модерен период. Фламандският лекар Хуго Фридевалис пише през 1569 г., че производството на газ ще ви помогне да получите твърдо месо и препоръчва на притеснените младоженци храни, произвеждащи газове, като аспержи. Този мит е доста лесен за развенчаване, но е един от най-забавните.

5. Контрацепцията не е съществувала

„Издърпай и се моли“, „прекъснат полов акт“ или методът „издърпване“ вероятно е единствената контрацептивна практика, която много от нас могат да си представят, когато се сетят за хора, избягващи бременност в миналото. Но хората са били изненадващо странни и креативни, когато ставало въпрос за избягване на родителство. Казанова твърди, че е карал любовниците си да използват лимонова кора като цервикална капачка, докато някои хора са използвали гъби, напоени с оцет, за да спрат досадните плувци.

"There’s plenty of evidence that Victorians were horny as hell..." 😈 🥵😈@mina_greenn writes for Sky HISTORY and reveals how even Queen Victoria wasn't shy about sharing her erotic thoughts on Prince Albert.https://t.co/SloKRWpeuN — Sky HISTORY (@HISTORYUK) July 15, 2025

Популярен метод за контрацепция от средновековието нататък са били презервативите - но не такива, каквито ги познаваме днес. Те са били правени от овчи мехури или други животински черва, като краве или козе, и са можели да се перат и използват повторно. Ужас. Понякога са били закрепвани в края с панделка. Сладко. Мъжете са имали достъп до тях предимно, купувайки ги от места като театри или бръснари, и вместо да се използват само за контрацепция, те са били използвани като бариера срещу венерически болести. Но както може би се досещаме, те не са действали.

6. Всички и кучето им бяха девствени в деня на сватбата си

Преди съвременното сексуално освобождение, научихме, че девствеността е един от най-важните елементи на всеки брак, предимно за жените. И докато патриархатът, учтивото общество и позицията на църквата бяха, че сексуалната активност извън брака е голямо „не“, може би не е изненада, че хората стават „капризни“ извън брака от векове.

Определено е вярно да се каже, че християнското влияние на Запад е продиктувало греха на предбрачния секс, но в реалния живот е било обичайно да се прави секс преди брака и до известна степен това е било социално приемливо. Например, във Великобритания през 18-ти век, ако си бил обикновен човек, обикновено се е разбирало, че е вероятно да се държиш странно в чаршафите с някого, стига да си обвързан и да възнамеряваш да се ожениш. Разбира се, жените са били по-очерняни за това от мъжете, но стига да си бил дискретен и сгоден, никой всъщност не се е интересувал.

7. Средновековните пояси за целомъдрие са били предпочитан аксесоар

А, средновековният пояс на целомъдрието, скандално желязно приспособление, предназначено да попречи на жените да правят секс с всеки, който не е техен съпруг. Докато средновековните хора и християнството отдават значение на добродетелта и девствеността за жените, тези ужасяващо изглеждащи метални панталони никога не са били използвани за запазване на девствеността или поддържане на целомъдрието.

Най-ранното известно споменаване на пояс за целомъдрие се появява в трактата на Конрад Кизер от 1405 г. „Bellifortis“ , където той се споменава шеговито като част от колекция от фантастични и сатирични изобретения. След това те са възродени като фантастично изобретение от викторианците, които са били обсебени от средновековието. Повечето оцелели екземпляри са направени през 18-ти и 19-ти век, често за показване в музеи или като куриози, а не като функционални устройства.