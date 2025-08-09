Древен японски секс свитък може да удължи живота ви

М оже ли древен японски текст на близо 1000 години да крие ключа към дълголетието и тайните на сексуалната медицина?

В продължение на векове императорското семейство на Япония и неговите лекари са съхранявали 30 ценни тома, съставляващи „Ишинхо“ – или „сърцето на медицинското предписание“, пише New York Post.

Тези свитъци предлагат холистичен подход за запазване на живота – и увеличаване на жизнеността му – чрез лекарства, извлечени от трите основополагащи елемента: билки, хранене и сексуално възстановяване.

Особено внимание заслужава Свитък 28, който съдържа указания за създаване и запазване на jingqi (жизнена сила) чрез контролирана сексуална енергия и изразяване. Главната идея на „Ишинхо“ се базира на убеждението, че всички системи в тялото са взаимносвързани в това, което ученът Денис Ноубъл определя като „интегрирана комуникативна система“.

Съвременната наука за дълголетието потвърждава, че древните текстове са били на верния път с това сексуално „лекарство“.

За да се регенерират клетките, ДНК трябва да се копира при образуването на нови клетки. Всяка верига на тъканата ДНК е защитена със структура, наречена теломер, която се скъсява при всяко клетъчно делене.

Дължината на теломерите се използва за измерване на биологичната възраст, а учените отдавна подозират, че активирането им може да „върне времето назад“.

„Всичко, което трябва да направим, е да намерим нещо, което активира теломерите“, заяви Лесли Кени, основател на Oxford Healthspan и съосновател на Oxford Longevity Project, пред The Post.

„Едно от тези неща е сексуалната интимност“, продължи тя. „Това е медитативното състояние, в което двойките изпадат, когато синхронизират дишането, сърдечния ритъм и очния контакт.“

„Този процес реално удължава теломерите.“

Кени посочи още, че сексуалната интимност увеличава нивата на окситоцин – хормонът, отговарящ за свързването и борбата с възпаленията.

„Окситоцинът понижава възпалителния маркер IL-6, подпомага зарастването на раните и заздравява имунната система“, обясни тя. „Това са качества, които всички търсим.“

Стресът е друг голям враг в битката с остаряването – той влияе пряко върху множество заболявания.

Добрата новина е, че сексът действа като ефективен начин за намаляване на стреса.

„Сексуалната интимност може да служи като средство за по-добро овладяване на емоциите“, допълва Кени.

„Физическата близост освобождава ендорфини, допамин, серотонин и окситоцин – всички тези вещества способстват за по-добра емоционална връзка, повишават настроението и намаляват възпалението.“

За мъжете Кени цитира проучване, публикувано в British Medical Journal от 1997 г., което следи връзката между честотата на сексуалните контакти и продължителността на живота при 900 мъже на възраст между 45 и 59 години.

Оказва се, че тези с най-висока честота на оргазми са имали с 50% по-ниска преждевременна смъртност.

Въпреки че сексът се счита за универсално лечебно средство, ползите за здравето, свързани с честотата на еякулацията, остават спорни.

Някои изследвания свързват по-високата честота на еякулация с по-нисък риск от рак на простатата, докато други не потвърждават тези резултати.

В същото време свитък 28 от „Ишинхо“ препоръчва ограничаване на еякулацията, предполагайки, че прекомерното изразходване на сперма може да изчерпи жизнената сила на мъжа и да доведе до преждевременно стареене.

Древното даоистко вярване гласи, че въздържането от еякулация позволява съхранение и преразпределение на енергията, съдържаща се в спермата, в тялото. Някои даоистки учители дори препоръчват мъжете да еякулират само в 20 до 30% от случаите по време на сексуален контакт, тоест приблизително два-три пъти от всеки десет.

Все пак няма категорични научни данни, които да подкрепят ползите от задържането на сперматозоидите или от по-малко научните понятия като „сини топки“.

Кени счита, че честата еякулация изчерпва ценни ресурси на организма и че въздържанието може да има подмладяващ ефект.

„При еякулация тялото губи тестостерон – онова, което източните учители наричат есенция на мъжа“, обяснява тя във видеоклип в YouTube.

„Изследванията показват, че веднага след еякулация нивата на тестостерон спадат. Колкото по-често се случва това, толкова по-драстично е понижението. Освен това, се губи и спермидин.“

Спермидинът – естествено съединение, откривано във всички живи организми – играе ключова роля в забавянето на стареенето, защитата от болести и намаляването на възпаления чрез активиране на автофагията – процес, при който тялото елиминира увредените клетки.

„Сперматозоидите съдържат и витамин С, магнезий, глутатион – основният антиоксидант в организма – и цинк“, посочва Кени.

„Тялото губи много важни минерали и антиоксиданти с всяка еякулация, затова е важно те да се възстановят чрез подходяща диета или добавки.“

За да запазят мъжката си същност, Кени препоръчва техника, която съчетава воля, дихателни упражнения и стягане на мускулите на тазовото дъно – с цел да се избегне еякулацията и да се стимулира „вътрешният оргазъм“.

Тя допълва, че практикуващите могат да постигнат така желания многократен мъжки оргазъм.

За мъжете, които предпочитат да балансират без въздържание, Кени препоръчва богата на антиоксиданти храна – особено авокадо, листни зеленчуци и кръстоцветни като броколи и зеле.

„Могат да се приемат добавки с витамин В12, витамин С, цинк и липозомен глутатион“, добавя тя.

„Спермидин можете да получите също и от диетата чрез ферментирали соеви продукти.“