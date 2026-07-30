Отдаваме почит на светите апостоли от 70-те, кой има имен ден

Н а 30 юли почитаме паметта на светите апостоли от 70-те - Сила, Силуан, Крискент, Епенет и Андроник.

Свети Сила бил евреин и един от седемдесетте апостоли на Иисус Христос.

През 49 г. заедно с Юда Варсава е пратен в Антиохия от Апостолския събор като поръчител на апостол Павел, за да предадат решенията на събора. Оттам Сила тръгва заедно с апостол Павел при второто му проповедническо пътуване и го придружава през Мала Азия, Тракия, Македония и Ахайя. Апостолът го споменава в посланията си до църквите в Солун и Коринт.

Пътуването било много успешно, но и твърде опасно за живота на Христовите проповедници,

както се вижда от книга Деяния апостолски, когато те са в град Филипи (северно от днешния град Кавала). Вероятно Сила е бил един от писарите на посланията на апостол Павел, който, поради трудности със зрението, е предпочитал да диктува текстовете си. По-късно Сила проповядва сам Христовото учение, ръководи и църквата в Коринт като епископ.

Личността на свети Силуан (или Силван) е недостатъчно изяснена от църковната история.

Той е споменат в отделни Павлови послания, някои от древните отци обаче смятат, че това е латинизирана форма на еврейското име Сила и Силуан е сътрудникът на Павел Сила. Преданието го числи към 70-те апостоли, но в календара на някои православни църкви на днешния ден се изписва "Свети Силуан, който се нарича и Сила".

В този ден се почита паметта още и на апостолите от 70-те - Крискент, Епенет и Андроник.

И тримата са споменати в посланията на апостол Павел като негови усърдни сътрудници по време на проповедта му в страните на северното Средиземноморие, включително в Рим. Само за Крискент има запазени сведения, че е бил епископ в Галатия в края на I век. Но всички те са посветили живота си на разпространението на Христовата вяра и затова се почитат от Църквата.

На 30 юли имен ден празнуват мъже, които носят името Апостол. То идва от гръцки и значи "пратеник, апостол".