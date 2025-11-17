Създадено за

Когато напрежението „удря“ отвътре: как стресът влияе на червата ни

Когато тревожността говори през тялото — как емоциите се превръщат в стомашен дискомфорт.

17 ноември 2025, 10:30
Когато напрежението „удря" отвътре: как стресът влияе на червата ни
Източник: istock

У лавяте ли се, че доста често не само използвате думата „стрес“, но и я чувствате, сякаш в цялото си тяло? Превърнала ли се е тази думичка в неизменен спътник в ежедневието ви? Усещате ли го като досадна оса, която кръжи около храната ви и вие постоянно се опитвате да я изпъдите, но тя се връща? Очевидно е, че стресът определено се отразява негативно на ума и прераства в тревожност, напрежение или безсъние.

Но истината е, че той далеч не спира дотук. Все повече научни данни показват, че хроничното напрежение буквално се „настанява“ и в червата. Може да забави храносмилането, да намали усвояването на хранителни вещества, а понякога дори да направи чревната стена по-пропусклива. Така се нарушава деликатният баланс на микробиома, а с него и естествената защита на организма.

Неслучайно хората под постоянен стрес често се оплакват от подуване, тежест, запек или диария. Други усещат умора и по-чести настинки – сигурен знак, че имунната система се „разклаща“ под влиянието на стреса. С други думи, невидимите последици от стреса могат да бъдат много по-осезаеми, отколкото предполагаме.

Източник: istock

Грижата започва отвътре

В периоди на напрежение най-естественото е да търсим бързи решения – още едно кафе, нещо сладко за енергия или късно лягане. Но точно тогава тялото има нужда от обратното: редовно и пълноценно хранене, почивка, движение и подкрепа за чревната флора.

Именно микробиомът е онази невидима основа, която ни помага да устоим на натоварванията – физически и емоционални. Една от ефективните стратегии за поддържане на този баланс са пробиотиците. А когато става дума за добре проучени решения, говорим за BioGaia Protectis.

Това, което е особено предпочитано в серията BioGaia Protectis е, че е съобразена с различните етапи на човешкия живот. При най-малките, чиято храносмилателна система е особено чувствителна, капките нежно и напълно безопасно могат да подействат благоприятно на естествената микрофлора още от първия ден. Те са без вкус, лесни за прием и могат да се добавят към храна или напитка – удобство, което родителите особено оценяват.

Подрастващите имат свои предизвикателства – училище, спорт и динамично ежедневие. За тях дъвчащите таблетки BioGaia Protectis с ягодов вкус са практичен избор: не само доставят необходимата дневна доза от пробиотика, но и го правят по начин, който децата харесват и приемат.

А за възрастните, които често си имат работа със стреса, възможно решение са веган капсулите BioGaia Protectis. Те са създадени за моменти, в които напрежението се проявява като чревен дискомфорт, дисбиоза или спад в имунитета. Редовният им прием може да подпомогне възстановяването на микробиома и да направи организма по-устойчив на ежедневните предизвикателства – от умората до честите настинки.

Балансът, който се усеща

Стресът е често неизбежен, но последиците му трябва да се овладяват и минимизират. С правилната грижа отвътре можем да намалим щетите, които напрежението нанася върху тялото, и да върнем хармонията. BioGaia Protectis е ключов съюзник в този процес – защото когато чревната микрофлора е балансирана, и ние самите сме по-устойчиви, енергични и готови за всяко предизвикателство.

Хранителна добавка. Да не се използва, като заместител на разнообразното хранене. Да не се превишава препоръчваната дневна доза. Преди употреба прочетете продуктовата информация. BioGaia капки T221117412/29.01.2018; BioGaia капсули T221123460/05.06.2020; BioGaia табл. ягода T221123458/ 05.06.2020; BGA-digital-activities-november-2025-EWO-BG-02214

