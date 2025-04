Книгата на Гинес записа котката с най-дългата опашка в света

К отка в САЩ от породата мейн куун постави световен рекорд по дължина на опашката, съобщава сайтът на Книгата на рекордите на Гинес.

Пъгсли, двегодишно мъжко сиво коте от щата Минесота, бе признато за притежател най-дългата опашка от всяка домашна котка в света - 47 сантиметра. Представители на Книгата на рекордите на Гинес вече документираха рекорда. Собственичката на котката Аманда Камерън сподели, че Пъгсли винаги е имал дълга опашка, но едва след наскорошен разговор с ветеринар тя направи някои изследвания. По съвет на приятели Камерън погледнала в Книгата на рекордите на Гинес и научила, че опашката на нейната котка е по-дълга от тази на предишния рекордьор - 4-годишно сребристо таби мейн кун от Сиатъл на име Раджа Шимко. В същото време Шимко държеше шампионската титла само три седмици.

Meet Mr. Pugsley Addams, the Minnesota cat who holds the Guinness World Record for a living domestic feline with the longest tail.



The 2-year-old silver Maine Coon's fluffy tail measures an astonishing 18.5 inches long. https://t.co/5RxhG6eifq pic.twitter.com/npejMbqVNu