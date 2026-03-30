Китайският „Град на бъдещето“ Сюнган: От чертеж до реалност само за 6 години

Н овият район Сюнган, водещ мегапроект, стартиран през 2017 г. с цел да разтовари Пекин от нестолични функции и да интегрира региона Пекин-Тиендзин-Хъбей, навлезе в нова фаза на мащабно застрояване и експлоатация, съобщават китайските държавни медии, съобщава Newsweek.

Защо това е важно

Според официални данни застроената площ вече обхваща приблизително 215 квадратни километра. Над 5300 сгради оформят силуета на новия мегаполис, в който вече живеят около 1,41 милиона жители. Властите подчертават, че градът успешно е преминал етапа на планиране и се е превърнал в осезаема реалност.

Какво трябва да знаете

Географски Сюнган се намира на около 100 километра югозападно от Пекин в префектура Баодин, обхващайки окръзите Сюнсян, Ансин и Жунчън. Китайските медии описват локацията като стратегическа, предлагаща отлични транспортни връзки и екологичен капацитет за бъдещо разширение.

Xiong'an New Area is reportedly taking shape as HQs, campuses and high‑speed links arrive. https://t.co/RcYMO8JYJc — Newsweek (@Newsweek) March 29, 2026

В периода 2021–2025 г. три големи държавни предприятия – China Satellite Network Group, China Huaneng Group и Sinochem Group – преместиха централите си в Сюнган и започнаха пълна дейност. Паралелно с това четири пекински университета започнаха изграждането на нови кампуси в района, а две водещи болници строят свои филиали.

Докладвано е също, че над 4000 компании, базирани в Пекин, вече са установили присъствие в Сюнган, като в момента тече втора вълна на релокация на бизнес структури.

Планиране и транспорт

Подготвителната работа е включвала 19 специфични плана и 24 специализирани проучвания – от екологичното възстановяване на езерото Баяндиан до детайлни стратегии за транспорт и урбанизация. Всичко това кулминира в генералния план от април 2018 г., който поставя целите за развитие до 2035 г. и чертае визия за средата на XXI век.

Акцент в развитието е свързаността:

От 2023 г. пътуването от Пекин до Сюнган с високоскоростен влак отнема по-малко от час.

На 1 февруари бе поставено началото на полагането на релсите за новата високоскоростна железопътна линия Сюнган-Синджоу.

Какво казват лидерите

Лю Джънмин, заместник-директор на Бюрото за природни ресурси и планиране в Сюнган, споделя пред China Daily: „Нашите усилия са насочени към максимизиране на стойността на всеки сантиметър земя чрез научно планиране и строго управление. Това ще гарантира, че градското развитие ще издържи проверката на историята и времето, позволявайки на обществото да сподели ползите от планирането.“

Китайският президент Си Дзинпин определя проекта като исторически успех: „Само за шест години Сюнган започна от нулата и се разви от чертеж до реалност. Израства един модерен град на високо ниво, което несъмнено е чудо.“