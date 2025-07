Кевин Джонас почти фалира след множество лоши бизнес сделки

К евин Джонас разкри в ново интервю, че почти не е фалирал по време на паузата на Jonas Brothers.

„Видях как изглежда финансовият успех — без изобщо да разбирам парите, които идваха — и после изведнъж изгубих почти всичко“, призна 37-годишният музикант в подкаста The School of Greatness на Луис Хоус, излъчен в понеделник,,7 юли.

Кевин, който създава популярното поп трио с по-малките си братя Джо и Ник, обясни, че финансовите му проблеми са резултат от няколко „лоши бизнес сделки“, направени преди около девет години.

На въпроса дали наистина е изгубил почти всички свои пари, той отговори:

„Да, почти всичко. Бях останал с не повече от 10%.“

Кевин разказа, че тогава е инвестирал в няколко имота, но с разочарование добави, че партньорствата му „не са били правилните“. Певецът на Sucker отказа да навлезе в подробности, вероятно поради юридически съображения:

„Не мога да говоря прекалено много по темата.“

След като Jonas Brothers се разпадат през 2010 г., Кевин временно се оттегля от музикалната сцена и се насочва към недвижимите имоти. Създава собствена строителна компания JonasWerner, специализирана в изграждането на луксозни къщи в района около Ню Йорк.

През 2016 г. той обявява за продажба имение в Монтвейл, Ню Джърси, за 2,6 милиона долара. Имотът е временно изтеглен от пазара, но през 2020 г. е продаден с печалба от 1 милион долара, съобщава The Sun.

Освен в имоти, Кевин инвестира и в технологичния сектор — създава приложение за откриване на ресторанти, наречено Yood, и си партнира със стартъп платформата We Hear It.

