Кеша разкри своята изненадаща тайна за красива кожа: сперма от сьомга

Н а 8 юли, номинираната за „Грами“ певица Кеша, която наскоро навърши 38 години, гостува в подкаста на Моника Люински – Reclaiming with Monica Lewinsky. В откровения разговор двете обсъдиха връзката на певицата с майка ѝ, професионалния ѝ път и, макар и накратко, нейната бюти рутина.

По време на разговора Кеша (чийто нов албум „Gag Order“ вече е издаден) си припомни необичайна история от детството – майка ѝ е запазила плацентата от раждането ѝ, което е вдъхновило Кеша да носи огърлица с част от нея.

51-годишната Люински отбеляза, че в страни като Великобритания и Франция някои хора използват плацентата в козметични процедури или дори си я инжектират, вярвайки, че това носи енергия и помага за поддържане на младежки вид.

„Още не съм го правила“, каза Люински и добави: „Като сперма от сьомга в лицето ти. Не съм го правила.“

Кеша веднага се включи с: „Сложих си сперма от сьомга в лицето.“

„О, наистина ли?“ – изненада се Люински. – „Хареса ли ти? Ами, кожата ти е прекрасна.“

„Благодаря. Мога да благодаря на спермата от сьомга“, каза Кеша със смях. „Това е като корейски трик.“

Kesha Reveals She ‘Can Thank the Salmon Sperm’ for Her 'Gorgeous' Skin https://t.co/irPexNFa6U

Според д-р Габриел Чиу, основател на Beverly Hills Plastic Surgery, процедурата, за която Кеша говори, включва инжектиране на Rejuran – продукт, съдържащ дълговерижна полинуклеотидна ДНК, извлечена от сьомгово мляко – в микрокапчици под кожата на лицето и шията. Основна съставка в терапията е и хиалуроновата киселина.

Ползите, според д-р Чиу, включват „подобрена еластичност на кожата, намаляване на фините линии и бръчки, по-добра хидратация, както и ускорено възстановяване от кожни увреждания като белези от акне и излагане на UV лъчи“. Процедурата може да спомогне и за свиване на порите и стимулиране на производството на колаген.

Kesha says she tried the viral salmon sperm facial: “I put the salmon DNA in my face… I can thank the salmon sperm” 🐟💉



She shared the skincare confession on the Reclaiming podcast with Monica Lewinsky — and yep, it’s a real trend. pic.twitter.com/EVSGjGC01H