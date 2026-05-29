Керана участва в бродуейския хит „Суини Тод“

На 19 август Античният театър в Пловдив ще оживее с премиерата на музикалния трилър „Суини Тод“. Мащабната продукция на режисьора Петър Одажиев събира на сцената Керана и Цвети Пеняшки, потапяйки ни в зрелищния и хипнотичен свят на Стивън Сондхайм

29 май 2026, 11:32
Н а 19 август в Античен театър Пловдив ще се състои премиерата на музикалния трилър “Суини Тод: Бръснарят Демон от Флийт Стрийт”, дело на Петър Одажиев, режисьор на хитовия мюзикъл „Семейство Адамс“.

Режисьорският прочит на Петър Одажиев събира солисти, оркестър, хор и балет в мащабна музикално-сценична продукция, която представя света на култовия мюзикъл като кинематографичен сценичен трилър. Чрез експресионистична сценография, съчетана с въздействащ видео мапинг, динамична светлинна среда и хореография, изградена върху прецизен ритъм и постепенно нарастващо напрежение, постановката създава усещане за свят, в който ритуалът постепенно измества човешкото. Музиката на Стивън Сондхайм движи действието с почти хипнотично напрежение, а сценичният език превръща историята в зрелищно и тревожно пътуване към вътрешния разпад на човека под тежестта на собствената му спирала.

Главните роли в мюзикъла са поверени на Цвети Пеняшки като Суини Тод, а в образа на Мисис Ловет ще влезе Керана, която натрупа опит в мюзикъли, включително и в „Семейство Адамс“.

В спектаклите участват още: Калина Костова, Евгений Арабаджиев, Николай Велков, Марияна Арсенова, Яна Маринова, Тереза Бракалова, Нели Петкова, Николай Моцов, Мартин Димитриевски, Симона Йонкова, Дари Бракалова, Кристиян Тодоров, Димитър Ангелов, Стоян Буюклиев, Георги Георгиев - Гош, Матей Стоянов.

Режисьор Петър Одажиев, Диригент Светослав Лазаров, Сценограф Петко Танчев, Художник костюми Кирил Наумов, Хореографи Богдана Сергеева и Аугъст Нюстром, Музика и текстове на песните Стивън Сондхайм, Либрето Хю Уилър.

„Най-страшното в тази история е, че започваме да разбираме Суини Тод“, споделя режисьорът Петър Одажиев. „Именно тази близост превръща спектакъла в толкова силно преживяване.“

“Суини Тод: Бръснарят Демон от Флийт Стрийт” премиера на 19 август в Античен театър Пловдив.

Билети е мрежата на Ивентим.

Суини Тод Античен театър Пловдив мюзикъл Петър Одажиев премиера Керана Цвети Пеняшки
