Какво се случва с тялото ви, ако спрете да използвате дезодорант

Почти всеки човек започва деня си с дезодорант. Но какво се случва, ако напълно спрете да го използвате дори за няколко дни или седмици

10 ноември 2025, 11:55
Какво се случва с тялото ви, ако спрете да използвате дезодорант
Източник: iStock/GettyImages

П очти всеки човек започва деня си с дезодорант. Но какво се случва, ако напълно спрете да го използвате дори за няколко дни или седмици?

Подробен отговор на този въпрос, който сигурно мнозина си задават, дава сайтът RBC-Украйна.

  • Как реагира тялото

След спиране на дезодоранта, тялото преминава през кратък период на адаптация. Първоначално потните жлези стават по-активни, докато кожата се приспособява към естествения процес на терморегулация без запушени пори. Това може да предизвика усещане за по-интензивно потене, но то е временна реакция.

В рамките на няколко дни микробиомът на кожата започва да се възстановява. Дезодорантите и антиперспирантите често променят баланса на бактериите в подмишниците. Без тях броят на полезните бактерии се увеличава, а миризмата на тялото постепенно става по-слаба.

  • Защо се появява телесна миризма?

Потта и мазнините по кожата сами по себе си нямат неприятна миризма. Неприятният мирис се дължи на бактериите, които разграждат потта. Ако спрете да използвате дезодорант, миризмата може да се усили през първите 3–5 дни, докато микробиомът на кожата се стабилизира.

Експертите препоръчват в този период по-често къпане, носене на дрехи от естествени материи и избягване на излишък от протеини и пикантни храни, тъй като те могат да засилят телесната миризма.

  • Ползи от спирането на дезодоранта

Отказът от дезодоранти позволява на кожата да диша. Това е особено полезно за хора, които изпитват раздразнение или алергични реакции след бръснене на подмишниците. Освен това много продукти съдържат алуминиеви соли, които блокират потните жлези.

Някои проучвания свързват тези соли с повишена чувствителност на кожата и хормонални нарушения, въпреки че все още няма окончателни доказателства.

  • Как да замените дезодоранта

Натуралните алтернативи включват минерални кристали (алуминий), сода бикарбонат, ябълков оцет или кокосово масло. Те намаляват растежа на бактериите, без да блокират естественото потене. Редовните бани с отвара от лайка или дъбова кора също могат да бъдат ефективни.

„Спасете чичо ми": 11-годишно момиче смело се изправи срещу Путин (ВИДЕО)

ДАНС, МВР и МО засилват мерките за сигурност в обектите на
ДАНС, МВР и МО засилват мерките за сигурност в обектите на "Лукойл"

Два влака се сблъскаха в Словакия тази вечер, има ранени
Два влака се сблъскаха в Словакия тази вечер, има ранени

Защо генералният директор на ВВС Тим Дейви подаде оставка
Защо генералният директор на ВВС Тим Дейви подаде оставка

– Siri, ще се ожениш ли за мен? – Предпочитам да останем в облачни отношения.
