Какво е синдромът на Алиса в Страната на чудесата - неврологичното състояние, което засяга децата

Н якои хора изобщо не трябва да попадат в детска приказка, за да си помислят, че всичко около тях е станало по-голямо или по-малко.

В класическата творба „Приключенията на Алиса в Страната на чудесата“ главната героиня се сблъсква със ситуации, в които размерите на предметите, съществата и дори нейният собствен ръст са изкривени.

И докато това явление някога е изглеждало възможно само в приказките, усещането, че сте много по-големи или много по-малки от света около вас, всъщност е напълно реално състояние. То е свързано с работата на мозъка и най-често засяга децата. Медицинските експерти дори смятат, че авторът Чарлз Доджсън (Луис Карол) е описал тези симптоми на базата на собствения си преживян опит, документиран в неговите дневници, пише New York Post.

Какво представлява AIWS?

Наречен на името на книгата, синдромът на Алиса в Страната на чудесата (Alice in Wonderland syndrome - AIWS) е рядко неврологично състояние, което нарушава способността на мозъка да обработва сензорните сигнали. Това може да изкриви реалността и начина, по който възприемате размера на нещата около вас, както и усещането за собственото ви тяло.

Това състояние се среща най-често при лица под 18 години, като около 30% от тийнейджърите изпитват кратки симптоми. Проявява се и при хора с определени специфични мозъчни състояния.

Въпреки това, синдромът често бива погрешно диагностициран или изобщо не се открива. Причините за това са неговата рядкост и фактът, че симптомите и състоянията, които го провокират, обикновено са временни. Сред възможните причини се нареждат мигрената, бактериални инфекции, вируси като Епщайн-Бар (Epstein-Barr) или H1N1, гърчове, инсулти, прием на халюциногенни субстанции, мозъчни тумори или психични състояния като шизофрения и депресивни разстройства.

Трите лица на синдрома

Симптомите са разделени на три основни типа, които влияят на начина, по който тялото ви се чувства или изглежда. Това се случва, тъй като синдромът променя способността на мозъка да следи за потенциални промени и проблеми.

Първият тип включва нарушения в самовъзприятието или проблеми с правилното усещане за размера и формата на собственото тяло. Този тип се среща в около 3% от случаите. Тези симптоми често се проявяват като визуална промяна – виждате части от тялото си като твърде големи или твърде малки. Те са придружени от дереализация (форма на откъсване от реалния свят), чувство за разделяне на две и нарушения в усещането за време.

Вторият тип, който се наблюдава при повечето диагностицирани случаи, са нарушенията във визуалната обработка или начина, по който мозъкът интерпретира това, което очите виждат. Това се проявява чрез предмети, които изглеждат по-големи или по-малки, отколкото са в действителност. Променя се и усещането за дистанция – нещата изглеждат по-близки или по-далечни. Наблюдава се и т.нар. „лилипутство“ (хората изглеждат много по-малки), както и цялостно изкривяване на обектите.

Третият тип са комбинираните симптоми, които засягат едновременно и самовъзприятието, и визуалната обработка.

Има ли лечение?

Въпреки че няма метод за окончателно и категорично диагностициране на това състояние, лекарите събират подробна информация за симптомите. За да изключат други опасни състояния, свързани с мозъка, те извършват специализирани неврологични тестове като компютърна томография или ядрено-магнитен резонанс (ЯМР).

Колко дълго ще продължи епизодът на синдрома и как точно ще се лекува той, зависи изцяло от откриването на основната причина и нейното адекватно третиране.