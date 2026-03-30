Любопитно

Какво е синдромът на Алиса в Страната на чудесата - неврологичното състояние, което засяга децата

Наречен на името на книгата, синдромът на Алиса в Страната на чудесата е рядко неврологично състояние, което нарушава способността на мозъка да обработва сензорните сигнали

30 март 2026, 13:04
Н якои хора изобщо не трябва да попадат в детска приказка, за да си помислят, че всичко около тях е станало по-голямо или по-малко.

В класическата творба „Приключенията на Алиса в Страната на чудесата“ главната героиня се сблъсква със ситуации, в които размерите на предметите, съществата и дори нейният собствен ръст са изкривени.

И докато това явление някога е изглеждало възможно само в приказките, усещането, че сте много по-големи или много по-малки от света около вас, всъщност е напълно реално състояние. То е свързано с работата на мозъка и най-често засяга децата. Медицинските експерти дори смятат, че авторът Чарлз Доджсън (Луис Карол) е описал тези симптоми на базата на собствения си преживян опит, документиран в неговите дневници, пише New York Post.

Наречен на името на книгата, синдромът на Алиса в Страната на чудесата (Alice in Wonderland syndrome - AIWS) е рядко неврологично състояние, което нарушава способността на мозъка да обработва сензорните сигнали. Това може да изкриви реалността и начина, по който възприемате размера на нещата около вас, както и усещането за собственото ви тяло.

Това състояние се среща най-често при лица под 18 години, като около 30% от тийнейджърите изпитват кратки симптоми. Проявява се и при хора с определени специфични мозъчни състояния.

Въпреки това, синдромът често бива погрешно диагностициран или изобщо не се открива. Причините за това са неговата рядкост и фактът, че симптомите и състоянията, които го провокират, обикновено са временни. Сред възможните причини се нареждат мигрената, бактериални инфекции, вируси като Епщайн-Бар (Epstein-Barr) или H1N1, гърчове, инсулти, прием на халюциногенни субстанции, мозъчни тумори или психични състояния като шизофрения и депресивни разстройства.

Симптомите са разделени на три основни типа, които влияят на начина, по който тялото ви се чувства или изглежда. Това се случва, тъй като синдромът променя способността на мозъка да следи за потенциални промени и проблеми.

Първият тип включва нарушения в самовъзприятието или проблеми с правилното усещане за размера и формата на собственото тяло. Този тип се среща в около 3% от случаите. Тези симптоми често се проявяват като визуална промяна – виждате части от тялото си като твърде големи или твърде малки. Те са придружени от дереализация (форма на откъсване от реалния свят), чувство за разделяне на две и нарушения в усещането за време.

Вторият тип, който се наблюдава при повечето диагностицирани случаи, са нарушенията във визуалната обработка или начина, по който мозъкът интерпретира това, което очите виждат. Това се проявява чрез предмети, които изглеждат по-големи или по-малки, отколкото са в действителност. Променя се и усещането за дистанция – нещата изглеждат по-близки или по-далечни. Наблюдава се и т.нар. „лилипутство“ (хората изглеждат много по-малки), както и цялостно изкривяване на обектите.

Третият тип са комбинираните симптоми, които засягат едновременно и самовъзприятието, и визуалната обработка.

Въпреки че няма метод за окончателно и категорично диагностициране на това състояние, лекарите събират подробна информация за симптомите. За да изключат други опасни състояния, свързани с мозъка, те извършват специализирани неврологични тестове като компютърна томография или ядрено-магнитен резонанс (ЯМР).

Колко дълго ще продължи епизодът на синдрома и как точно ще се лекува той, зависи изцяло от откриването на основната причина и нейното адекватно третиране.

Извънредна видеоконферентна среща заради войната в Близкия изток на министрите на енергетиката в ЕС

Първият евакуиран астронавт от МКС, разкрива, че не е могъл да говори в космоса - случаят остава мистерия

Петролната крепост на Иран под прицел: Защо Тръмп иска контрол над остров Харк?

С майка, която се крие и баща в изгнание: Какво се случва с принцесите Йорк

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж"

Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда

Тръмп: Куба е следващата

Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?

28 март: Когато „кралицата" на градовете осъмна с ново име

След ръста на заразени с морбили във Врачанско: Симптоми и превенция – какво трябва да знаят родителите

В община Бяла Слатина са регистрирани 17 случая на морбили, като сред болните има и медицинско лице. Здравните власти призовават за незабавна проверка на имунизационния статус

Астролог предупреди за опасни „разрушителни" градуси през седмицата на Пълнолунието

Разберете защо 2 април е критичен за нервната система, кога Луната спира плановете ни и за кои 5 зодии Венера в Телец ще донесе неочаквана благословия и нов късмет

"Орбановите шпиони ме преследваха", твърди унгарски журналист, обвинен в шпионаж

Саболч Паний казва, че обвиненията на Будапеща целят да „го притиснат психологически и да разрушат репутацията му“, след негови разкрития за тайни разговори

Китайският „Град на бъдещето" Сюнган: От чертеж до реалност само за 6 години

Над 5000 сгради, милиони жители и супермодерна инфраструктура: Новият район Сюнган вече не е просто чертеж, а реално доказателство за скоростта, с която Китай преобразява бъдещето

От криза към решение: Кой ще спаси здравеопазването у нас?

Испания затваря въздушното си пространство за американски военни самолети

Мадрид е забранил на американски самолети, базирани в други страни, включително Великобритания, да използват испанското въздушно пространство в контекста на военните операции в Иран

"Не е подходяща за ролята ми": Ким Новак не иска Синди Суини да я играе в биографичен филм

Холивудската легенда Ким Новак категорично отхвърли Сидни Суини за ролята си в нов биографичен филм, заявявайки, че звездата от „Еуфория“ е „напълно погрешен“ избор за пресъздаване на драматичната ѝ любовна афера със Сами Дейвис-младши

Русия вече изпраща и алкохолиците от клиниките на фронта

Неназован руски военнослужещ описва поток от новопристигнали в своето подразделение – много от тях по-възрастни, физически неподготвени и борещи се с алкохолна зависимост – в скорошни видеокадри

Създават специално комуникационно звено към Дирекция "ЕЕН 112"

И. д. главен секретар Георги Кандев обяви, че 200 служители на ГДНП ще бъдат командировани в цялата страна

"Отговорни на пътя", еп. 1: Как да реагираме при презавиване или недозавиване (ВИДЕО)

През целия месец април CarMarket.bg ще се превърне в една своеобразна трибуна, от която, без излишен патос и популизъм, ще говорим за „пътна безопасност“ и „отговорност на пътя“

Скандал на Католическата Цветница - Израел временно спря достъпа на латинския патриарх в Йерусалим до "Божи гроб"

Религиозно напрежение и политически последствия в сърцето на Светата земя

Наистина ли има втори Сфинкс под пирамидите в Гиза? Отговарят археолозите

Твърденията, че втори, масивен Сфинкс е заровен под пясъците на платото Гиза в Египет, станаха вирусни в онлайн пространството, привличайки десетки милиони гледания в социалните мрежи и таблоидните заглавия. Но каква е истината

Рrivilège du blanc: Защо принцеса Шарлийн наруши черния дрескод пред папата

Принцеса Шарлийн от Монако бе в бяло при папата заради католическия обичай privilège du blanc, докато останалите кралски дами бяха в черно, тъй като това право важи само за съпруги и монарси на католически държави

"Не ме карай да те преследвам": Изтекли съобщения разкриват как руските служби вербуват и контролират информатори

Архив от чатове и записи хвърля рядка светлина върху методите на Москва за проникване в опозиционни мрежи в Европа

КРИБ, БФИЕК и СМП призовават правителството да разшири и задълбочи антикризисните мерки заради войната в Близкия изток

КРИБ, БФИЕК и СМП предупреждават за инфлационен шок и риск от разкъсване на веригите за доставки, ако държавата не увеличи обхвата на антикризисните мерки

Ремонтират ключови булеварди в София заради финала на Giro d'Italia 2026

Събитието е от световен мащаб, като се очаква да привлече вниманието на стотици милиони зрители

