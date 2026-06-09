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Как се делят любовта, апартаментът и ипотеката? „Развод на кредит“ дава отговор!

Добре дошли в „Развод на кредит “– новата българска романтична комедия на режисьора Исидор Карадимов, която обещава да ви разсмее на глас там, където обикновено ви се плаче

9 юни 2026, 13:23
Как се делят любовта, апартаментът и ипотеката? „Развод на кредит“ дава отговор!
Източник: NOVA

Л юбов, изневяра, една скрита банкова сметка, нови изкушения и една ипотека, която те държи по-здраво, отколкото брачната халка. Добре дошли в „Развод на кредит “– новата българска романтична комедия на режисьора Исидор Карадимов, която обещава да ви разсмее на глас там, където обикновено ви се плаче.

Източник: NOVA

София (Лорена) и Павел (Петър Петров) са все още женени, но напълно отчуждени – живеят заедно повече като съквартиранти, отколкото като съпрузи, и най-вече са вързани с една обща, особено упорита ипотека. Той продава китайски автомобили и се опитва да впечатли младата, чаровна и опасно привлекателна Лучия (Симона), докато бракът му официално още не е приключил. Тя пък мечтае за ново начало, свеж старт и може би нов мъж… но категорично не и за това да му остави половината апартамент.

Когато скритата банкова сметка излезе на бял свят, а на хоризонта се появи и Филип (Евгени Генчев) – мъжът, който изглежда като потенциалното „щастливо бъдеще“ на София, ситуацията тотално се взривява. Разводът се превръща в истинска романтична война за любов, пари и квадратни метри.

Източник: NOVA

С много остроумни реплики, абсурдни ситуации и обрати, в които половината зрители ще се видят (а другата половина ще се правят, че не се виждат), „Развод на кредит“ е комедия, която не се страхува да каже истината: понякога най-трудното в раздялата не е да кажеш „сбогом “, а да се разберете с ипотеката и апартамента.

Филмът е огледало на съвременния български брак – пълен с емоции, илюзии, ревност, финансови тайни и трудни решения. Трейлърът вече загатва за куп комични сблъсъци и любовни недоразумения, а плакатът направо ти казва: „Приготви си бележника и адвоката “.

Източник: NOVA

В главните роли влизат Лорена, Симона, Джордан, Петър Петров, Георги Елезов и Евгени Генчев – комбинация, която гарантира страхотни реплики и запомнящи се ситуации.

„Развод на кредит “– бракът свършва… но кредитът – никога.

В кината от 24 ЮЛИ.

Разпространява NEW MAGIC FILMS.

„Развод на кредит “ е продукция на Story Station Pictures.

NOVA е медиен партньор на филма.

Източник: NOVA    
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