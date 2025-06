„Хората се нуждаят от уединение“: Как самотата може да ви направи по-щастливи

В неотдавнашния филм на Вим Вендерс „Перфектни дни“, главният герой, чистач на тоалетни в Токио, прекарва много от часовете си в самота - полива растения, съзерцава, слуша музика и чете. Въпреки че с развитието на филма се появяват още герои, за много зрители по-ранните му моменти са наистина перфектни; описан от Никълъс Барбър от BBC като „размишление върху спокойствието на съществуване, оголено до най-важното “, филмът наистина е докоснал душата ни. Нищо чудно.

Замислените и позитивни възгледи за самотата заемат все повече място на нашите екрани, рафтове с книги и смартфони, от подкасти до вирусни TikTok-ове. Изглежда, че никога не е имало по-добро време да бъдем сами, пише BBC.

През последните няколко години бяха издадени няколко заглавия по темата, а още няколко са в процес на разработка. „Solitude: The Science and Power of Being Alone“ и „ Solo: Building a Remarkable Life of Your Own“ се появиха на пазара през 2024 г., а сингълът на Никола Слоусън: „Living a Complete Life on Your Own Terms“ бе издаден през февруари. След това миналия месец излезе дългоочаквания роман на Ема Ганън „Table For One“; след като си направи име с нехудожествени книги, поставящи под въпрос традиционните идеи за успех и продуктивност, Ганън сега преосмисля съвременните взаимоотношения в любовна история, фокусирана върху млада жена, която намира радост в това да бъде сама, а не с партньор.

По-късно тази година излизат още две ръководства за самопомощ, „ Радостта от самотата: Как да се свържете отново със себе си в един пренасочен свят“ и „Радостта от спането сам “, както и английски превод с меки корици на книгата на Даниел Шрайбер „Сам: Размисли за самотния живот“, която първоначално излезе в Германия през 2023 г.

Промяна в нагласите

Пълна с проницателни наблюдения и полезни съвети, тази нова вълна от книги има за цел не само да дестигматизира самотата, но и да защити нейните ползи и удоволствия. Такъв мощен поток от публикации може да се окаже изненада в началото за всеки, който е преживял пандемията и неизбежно е чувал – или е усетил горчивия вкус – за така наречената „епидемия от самотата“ , термин, популяризиран през 2023 г. от тогавашния главен хирург на САЩ Вивек Мърти.

If you can sit alone in a café or enjoy a movie by yourself, you can achieve anything.



Being alone isn't loneliness.

It's strength.

It's the art of valuing your own presence,

of becoming your own friend,

listening to your thoughts,

and not constantly seeking external validation.… pic.twitter.com/ytbezHt4YW — 🧬Maxpein🧬 (@maximumpain333) April 23, 2025

„След пандемията имаше огромен фокус върху самотата, и то с наистина добра причина“, казва Робърт Коплан , професор по психология в университета Карлтън в Отава и автор на „Радостта от самотата: Как да се свържете отново със себе си в един свръхсвързан свят“. Но поради опасенията относно последиците от самотата, казва той, самотата в крайна сметка се е сдобила „с малко лоша репутация – изхвърляне на бебето с водата от ваната, така да се каже“.

Сега обаче дискурсът се самокоригира. Според Коплан разграничението между самота и уединение е важно и много писатели споделят това мнение.

„Макар че самотата е сериозен и вреден проблем за някои хора, тя е субективно състояние, много различно от самотата, което някой активно е избрал по положителни причини“, казва журналистката Хедър Хансен . През 2024 г. тя е съавтор на гореспоменатата книга „Самота: Науката и силата на това да бъдеш сам“ заедно с Нета Уайнстийн и Туи-ви Т. Нгуен. Хансен е наблюдавала как медиите ни казват, че сме много самотни от известно време; но в противовес на този наратив, тя казва, „хората размишляват върху собствения си живот и осъзнават, че избират самотата по различни причини, които са им от полза“.

„Имам теория, че след пандемията успяхме ясно да разберем разликата между самотата и избраното уединение“, казва Ема Ганън , която е и голям поддръжник на „бавния живот“ . Крайностите на пандемията – да бъдеш затворен с всичките си близки или, за разлика от това, да живееш месеци без човешки контакт – ни бяха подготвили, казва Ганън, „да водим нюансирани разговори за разликите между изолацията и радостното време, прекарано сами“.

Уютно сгушена в тези навременни разговори е преоценката на романтичните връзки от страна на представителите на поколението Z и милениалите и ентусиазираното прегръщане на самотния живот, наред с внимателна преоценка на междуличностните отношения като цяло. Новият роман на Ганън може да е измислено изображение на млада жена, която реинвестира във връзка със себе си, но ще звучи вярно за много читатели, които се борят с това, което все по-често се възприема като остарели обществени очаквания да се „установят“. Според проучване в САЩ от 2023 г., двама от петима представители на поколението Z и милениалите смятат, че бракът е остаряла традиция, а във Великобритания се очаква само малко над половината от мъжете и жените от поколението Z да се оженят, според Службата за национална статистика.

През април вирусен TikTok, с над един милион харесвания и близо 37 000 коментара, показа гледната точка на един мъж за срещите с жени, които живеят сами, и им харесва по този начин. Много жени сметнаха анализа за „точен“ и се ангажираха с него. Никола Слоусън, която базира Single: Living a Complete Life on Your Own Terms на популярното си приложение Substack The Single Supplement , не е изненадана.

Life Advice to Consider …



Learn to be alone, for it is in solitude that you find your true self.



Embrace the silence, listen to your thoughts, and discover the strength you have within.



In the stillness, you can reflect on your dreams, heal old wounds, and cultivate a… pic.twitter.com/j9CFkYwd3p — Stephen Finnegan (@SFinneganIE) June 9, 2025

„Броят на хората, живеещи сами във Великобритания, непрекъснато се увеличава през последното десетилетие“, посочва Слоусън, като това подхранва културна промяна към приемането на необвързаните хора и поставя акцент върху „свободата и независимостта, и особено върху отхвърлянето на домакинството, тъй като жените осъзнават, че не е нужно да се примиряват с неща, които може би се е очаквало от тях в предишните поколения“.

Въпреки това, културната ни очарование от това да бъдем сами е дълбоко вкоренена. Улавянето на красотата на самотата е било фокус на многобройни художници през вековете – от немския романтик Каспар Давид Фридрих, чиито велики произведения включват „Скитник над морето от мъгла“ (около 1817 г.), която може да се види в колекцията на художествения музей Хамбургер Кунстхале в Германия, до почитания американски художник от 20-ти век Едуард Хопър и неговите картини на самотни градски жители. Рецензия на „Ню Йоркър“ за ретроспективата на Хопър от 2022 г. в музея „Уитни“ в града отбелязва: „Всичко в градския живот, което той ни показва, е изолирано, необщително – и въпреки това неговите образи на привидна самота изглеждат някак си всичко друго, но не и мрачни, по-скоро гордо самостоятелни.“

Даниел Шрайбер смята, че връзката между хората, живеещи сами, без партньор, и това, че са самотни, традиционно е била надценявана.

„Обществото сега разбира по-добре, че романтичната любов не е единственият модел, по който да се живее, или нещо, което да се желае. Има различни начини на живот и не е толкова необходимо да сте в традиционна романтична връзка“, добавя той.

В книгата си „Solo: Building a Remarkable Life of Your Own“ Питър Макгроу, самопровъзгласил се за „ерген“ и професор по маркетинг и психология в Университета на Колорадо, изразява подобна гледна точка с ентусиазъм.

„Има много митология около самотния живот и неспособност да се разберат причините, поради които е измислен бракът – най-вече като бизнес споразумение“, казва той. „Честно казано, посланието на романтичните комедии, любовните песни и романите на Джейн Остин“ – че се нуждаем от партньор, за да бъдем удовлетворени – „не е подкрепено с данни“, казва той, „ако погледнем надлъжните данни“: много проучвания, цитирани в „Solo“, показват, че дори личното щастие да се повиши около брака, то не е трайно.

Дори в рамките на една връзка, традиционните рутини могат да бъдат променени, за да се даде възможност за повече време насаме, както се препоръчва в „Радостта от спането сам“ . Нейната авторка, учителката по йога и медитация Синтия Зак, забелязва, че много жени предпочитат да спят сами, отколкото в едно легло с партньорите си, и решава да напише книгата, първоначално на испански, за да се застъпи за „повече пространство, за да изразим това, от което се нуждаем и чувстваме, повече възможности да се освободим от страховете и ограничаващите вярвания и повече свобода на избор“.

Как да бъдеш добре сам

Ако самотата и правенето на неща сами са все по-разпространени – и без стигма – тогава как човек може да се възползва максимално от тях? Няколко ключови фактора, за които всички са съгласни, са намирането на здравословен баланс между времето, прекарано самостоятелно, и общуването с други – и способността да избира самотата, вместо да бъде принуждаван да я изпитва. „Най-големият показател за успех във времето, прекарано сами, е, че човек е избрал това пространство, вярвайки, че там има нещо важно и смислено“, казва Хансен, добавяйки, че самотата е „неутрално петно ​​от глина за скулптура; тя може да бъде каквото и да я оформим“.

Според Макгроу, може би е най-добре да не се превръща това „място в леглото, вейпинг и поръчка на Uber Eats“. Вместо това той предлага да се насочи времето, прекарано насаме, към творчески занимания и забавления, които са склонни да разцъфтяват в уединение; разходка или бягане, наблюдение на хора в кафене, посещение на музей и „попиване на всичко, колкото е възможно по-бързо или бавно“. Или какво ще кажете за „седене във ваната и слушане на Вивалди“, добавя той по-конкретно, или за онлайн курс?

За тези, които са необвързани, е препоръчително да се потопят в потенциално блажено уединение – вместо да чакат то да свърши – казва Слоусън.

„Преди отлагах да правя нещата, докато не се „установя“ или докато не си намеря партньор, но трябва да живееш живота, който имаш, и да изтръгнеш колкото се може повече радост от него, вместо да се чувстваш сякаш си в чакалня и чакаш животът ти да започне“, казва тя. А когато общественият натиск се натрупва? „Не се придържайте към никакъв тип мислене или сценарий по подразбиране“, предлага Макгроу. „Хубавото е, че сега има алтернативен сценарий.“

В по-широк смисъл, времето, прекарано насаме, е пълно с потенциал и възможности.

„Мисля, че самотата вдъхновява прекрасно чувство за креативност, тя зарежда душата и насърчава решаването на проблеми“, казва Ганън. Тя предлага да се отнасяте към самотата като към приключение – или като към шанс да се свържете отново със себе си, чрез водене на дневник или наслаждаване на сетивата си: „Мекото одеяло, звукът на музиката, вкусът на храната ви. Какво можете да видите, помиришете, докоснете и усетите, когато сте сами?“.

По-нататъшното обръщане навътре, казва Зак, може да задълбочи разбирането на човек за самотата; тя предлага да се обръща внимание на моментите на самота и да се превърнат тези моменти в повтарящи се ритуали, които подпомагат релаксацията и размисъла чрез практика.

„Запитайте се кое е нещото, с което най-много обичате да сте сами? Превърнете избрания от вас момент в бижу и си дайте задачата да цените това конкретно пространство все повече и повече“, казва тя.

И най-важното, ако е очевидно? Става въпрос за смесване на нещата.

„Хората наистина се нуждаят от социално взаимодействие – но бих казал, че хората се нуждаят и от уединение. Намирането на правилния баланс е ключът към щастието и благополучието. Всеки има различен баланс, който ще му е от полза“, казва Коплан.