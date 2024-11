Рупърт Гринт е осъден да плати 1,8 млн. британски лири за данъчно нарушение

З вездата от филмите за Хари Потър Рупърт Гринт трябва да плати 1,8 милиона британски лири данъци, след като загуби съдебен спор, съобщи Би Би Си.

Първоначално Гринт е получил известие да плати сумата през 2019 г., след като британската данъчна служба е оспорила една от данъчните му декларации. Адвокатите на актьора са обжалвали с довода, че парите, които актьорът е получил от своя компания, са били правилно обложени като капиталов актив. Според данъчните власти обаче те е трябвало да бъдат обложени като доход с по-висока ставка.

Аргументът на Гринт е отхвърлен от съдия.

