Истинската история за един забравен героичен акт от Втората световна война

Н ов филм драматизира спасяването на стотици британски военнопленници от японския товарен кораб „Лисабона Мару“ по време на Втората световна война. Историята не е била широко разказвана – досега, пише BBC.

На 1 октомври 1942 г. японски товарен лайнер „Лисабон Мару“ е използван за транспортиране на 1816 британски военнопленници до плен в Япония. Той е торпилиран край бреговете на Китай от американска подводница, без да знае, че на борда има съюзнически военнопленници. Според оцелели, японските войски са затваряли люковете на трюма, преди да евакуират кораба, и са оставили британските военнопленници вътре.

Докато „Лисабон Мару“ потъва, британците предприемат бягство, само за да бъдат обстрелвани от японските войски. Помощ пристигнала под формата на китайски рибари от близките острови, които спасили 384 мъже от морето. Тези истински събития са вдъхновението първо за документалния филм на китайския режисьор Фанг Ли „ Потъването на „Лисабон Мару“ , излязъл в Китай през 2024 г., а сега и за разкошния китайски блокбъстър „Спасяване на Донджи“.

Гласът на Джак Хюисън от Кралския флот описва в интервю за Имперския военен музей в Лондон как е чул обречени мъже, все още хванати в капан в трюма на „Лисабонската мару“, да пеят маршируващата песен от военното време „Дълъг път до Типерари“.

„Все още мога да я чуя и до днес. Между виковете, виковете за помощ, се чуваше пеенето. Можеше да се чуе от водата... виковете на мъжете, отиващи да се срещнат със своя създател“, казва той.

Това е само едно от трогателните свидетелства на оцелелите, на които Фанг Ли се позовава за филма „Потъването на Лисабон Мару“. Той прекарва близо десетилетие в проучване и създаване на документалния филм, базиран на книга на историка Тони Банъм. Освен устните разкази, режисьорът се среща със семействата на британските военнопленници, които са загинали или оцелели след потъването, и открива двама оцелели, които все още са живи – деветдесетгодишните Уилям Бенингфийлд и Денис Морли. Той се среща и с последния оцелял китайски спасител, Лин Аген, тогава на 94 години (и тримата мъже починаха преди излизането на филма).

Разказите на оцелелите са единодушни, че британските войски, взети в плен след битката за Хонконг , са били държани в мръсни условия в трюмовете на „Лисабон Мару“, както го описва Морли, „плувайки в екскременти, на практика“. Когато корабът е торпилиран и британците са оставени в затвора, един военнопленник, месар по професия, който все още е имал нож, се е изкачил и е разрязал брезента, давайки на някои от тях възможност да избягат. Те са надвили охраната, останала на борда, само за да бъдат обстрелвани от японските военни на близките лодки.

„Те се забавляваха. Бяхме стрелба по мишени“, казва Денис Морли във филма.

Спасяването им дойде под формата на флотилия от китайски рибарски лодки от близките острови на архипелага Джоушан, които бяха осъзнали, че в морето има хора. Тези китайски рибари успяха да изтеглят 384 британски войници на сигурно място, което накара японците да започнат да спасяват и мъже, според майор Брайън Финч , военен историк и съветник на „Потъването на Лисабон Мару“, който е продуцент на филма.

„Докато корабът потъваше, морска вода навлезе в котелното отделение, последва огромна експлозия и това привлече вниманието на рибарите на острова“, казва Финчи. „Експлозията хвърли бали плат в морето, а островитяните бяха изключително бедна общност. Те се отправиха с гребане към плата, но когато видяха хора, които също плуваха наоколо, започнаха да ги вдигат. Това се превърна в професионална спасителна операция. И няма съмнение, и това е засвидетелствано от оцелелите от потъването, че след като китайският риболовен флот се появи и можеше да стане свидетел, японската армия спря да стреля и също започна да вдига оцелелите. Денис Морли беше спасен от японците, но той каза, че дължи живота си на тези китайски рибари.“

Осемстотин двадесет и осем британски военнослужещи загинаха в този ден, но останалите бяха спасени. Тази история и ролята, която страната им изигра в спасяването им, резонираха с китайската общественост, когато документалният филм беше пуснат там миналата година, и спечели над 6 милиона долара в боксофиса, рядкост за филм, базиран на реални факти . Сега екшънът „Спасяване на Донджи“ също се надява да се възползва от интереса.

„Различна гледна точка“

Пищният блокбъстър, заснет в IMAX и струващ 80 милиона долара, е сърежисиран от Гуан Ху (направил носителя на наградата в Кан през 2024 г. „Черно куче“) и телевизионния режисьор Фей Жен Сян. Той възприема различен подход към документалния филм. Въпреки че е заснет на историческото място на потъването на Lisbon Maru, като снимачните площадки са построени на остров Донджи, почти половината от филма е направен под вода и той преплита измислена история, където разказът се фокусира върху двама героични братя (изиграни от Ву Лей и Джу Илун), единият от които открива и освобождава британските затворници, и жена (китайската актриса Ни Ни), която ръководи спасителната група. Нищо от това не се е случило в действителност.

„Някои от роднините на британските войски, с които разговарях и които са гледали филма, казаха, че са били доста разстроени от идеята, че рибарите са отворили люковете и това е очерняло смелостта и усилията на самите затворници“, казва Финч. Филмът показва и как островитяните си отмъщават на бруталните си японски окупатори, нещо, което Финч добавя също „никога не се е случвало, тези острови не са били окупирани, въпреки че разбирам, че японската бруталност би била много реална в онези части на Китай под окупация“.

„Dongji Rescue“ е похвален от критиците за „великолепните“ си визуални ефекти, но някои го поставят под въпрос дали се е отклонил твърде много от историческата реалност. Джон Бера в Screen Daily пише : „независимо от показаното техническо майсторство, подобни украшения намаляват фундаменталната сила на една уникална история“. Но режисьорът Фей Жен Сян казва, че филмът просто предлага различна гледна точка. „Документалният филм, макар и много верен преразказ на историческата истина, се фокусира върху записването на историята и върху британските войници. Искахме да се съсредоточим върху китайските рибари и тяхната роля и затова трябваше да покажем допълнителни сюжетни линии и да внесем повече събития и емоции в разказа“, казва той пред BBC.

„Спасяването на Донджи“ показва как британските войници формират отряд и отдават поздрав на спасителите си в знак на благодарност, което според режисьора е базирано на анекдот от един от рибарите. „Проведохме осем години проучвания за филма и интервюирахме малкото рибари, които все още бяха живи. По време на войната те страдаха от голяма бедност, но дадоха на спасените войници храна и дрехи“, казва той. „И ясно си спомням, че един от интервюираните спомена, че британски войник го е поздравил, защото не е могъл да му благодари на китайски. Така че той му е показал благодарност по войнишки начин.“

Повечето от британците, оцелели след потъването, все пак са отведени като военнопленници в Япония (повече от 700 оцелели до Деня на победата в битката при Върховния съд), но историята завършва с още един удивителен обрат – в суматохата трима британски мъже, говорещи китайски, са скрити в морска пещера на острова и след това са преведени от бойци на съпротивата през континентален Китай и накрая към свободата. „Това наистина е бил изключителен акт на смелост от страна на китайците“, казва Брайън Финч.

Той добавя, че капитанът на „Лисабон Мару“, Кьода Шигеру, е осъден на седем години затвор през 1946 г., но японският лейтенант, отговарящ за транспортирането на военнопленниците, Уада Йошио, е починал, преди да бъде изправен пред съда. Според доказателства от процеса срещу капитан Шигеру, той е твърдял, че е поискал разрешение всички, включително британците, да напуснат кораба и че „много е съжалявал, че е причинил проблеми и трудности на военнопленниците“. Документалният филм на Фанг Ли се среща с децата му, които описват човек, за когото казват, че „животът е бил болезнен“.

„Лисабон Мару“ никога не е бил изваден на повърхността , но паметник на потъването му е открит през май 2025 г. Финч казва, че фактът, че това не е добре позната история, може би се дължи на смирението на мъжете от двете страни. „Мисля, че когато британските военнопленници от Далечния изток се завърнаха у дома, това беше може би дори година след края на войната и не бяха третирани като герои. И може би много от тях не са искали да говорят за преживяванията си, просто са искали да продължат живота си“, казва той.

„И въпреки че действията на китайските рибари бяха героични, те правеха това, което биха направили рибарските общности навсякъде по света. Те са наясно с опасностите в морето. Ако видят нещо във водата, първата им мисъл е да го спасят.“