Индийска сватба затвори Уолстрийт - ето кои са булката и младоженецът (ВИДЕО)

Т ова беше сватба, сключена в сърцето на Манхатън — и тя временно парализира Уолстрийт.

Пищно индийско сватбено шествие, познато като барат, превърна Финансовия район в истински квартален празник в събота, блокирайки трафика и оставяйки минувачите с широко отворени очи — по-бързо от колапс на фондовата борса.

Crazy! 'Indian Baraat' of 400 People 'Shuts Down' New York's Iconic Wall Street, For Snips#indianbaraat #newyork #baraat #indianwedding #wallstreet #northeastlive pic.twitter.com/NsB8sKncnz