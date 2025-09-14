Любопитно

"Игри на волята" посреща нови воини на Арената в извънреден епизод тази вечер

Трима претенденти ще се борят за участие в приключението на живота си

14 септември 2025, 15:17
"Игри на волята" посреща нови воини на Арената в извънреден епизод тази вечер

Т ройна кастинг битка ще определи следващия участник, който ще се присъедини към Войната на племената в “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. В ексклузивния епизод на екстремното риалити зрителите ще се запознаят с програмиста Траян Мучев и бизнесмените Мирослав Великов и Миран Хатчарян в зрелищен сблъсък, който ще подложи всички техни умения на сериозно изпитание. Само най-добрият ще спечели място в едно от трите племена, но какви изненади още предстоят на Арената?

Междувременно борбата за надмощие при Лечителите ще продължи с нови договорки и затвърждаване на вече съществуващите съюзи в Резиденцията. Един неочакван ход и признание обаче могат да объркат плановете на всяка от коалициите при Зелените.

Вчера “Игри на волята” напусна първият участник за сезона - собственичката на бизнес в образователната сфера и учител Мартина Луканова. Тя е ексклузивен гост в подкаста “След игрите”, а специални гости са още водещият на приключенския формат Павел Николов и един от най-запомнящите се участници в миналия сезон на надпреварата - Раду Шуляк. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube. Първото си телевизионно интервю Мартина даде в “Събуди се” тази сутрин.

Кой ще заслужи място в екстремното риалити, гледайте в специалния епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .

Катастрофа между три коли на пътя Стара Загора – Димитровград, има пострадали

„Все още търся равновесие“: Шарън Озбърн с първо послание след смъртта на Ози

Здравният министър: Ваксината срещу варицела става задължителна от 2026 г.

Световен шампион в бокса е открит мъртъв в дома му

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

Съвети за пътуване с домашен любимец през лятото

Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор
Ексклузивно

Преди 2 дни
<p>Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк</p>
Ексклузивно

Преди 2 дни
<p>Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)</p>
Ексклузивно

Преди 2 дни
НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша
Ексклузивно

Преди 1 ден

Последни новини

Марко Рубио пристигна в Израел

Свят Преди 16 минути

Рубио пристига в Израел, след като заяви, че правителството на американския президент Доналд Тръмп непоколебимо подкрепя Израел

Снимката е илюстративна

Два влака дерайлираха в Русия, разследват саботаж

Двата инцидента станаха няколко часа след експлозия вчера късно вечерта

8-те най-щури момента от историята

Любопитно Преди 2 часа

Миналото е пълно с малко известни факти, които променят представите ни за събитията

Украйна удари Русия с над 360 дрона, пожар пламна в петролна рафинерия

Свят Преди 2 часа

Не се съобщава за пострадали при нападението

Откриха тялото на загинал при експлозията в бар в Мадрид

Свят Преди 3 часа

Испанската полиция все още разследва причините за инцидента

Масовите протести в Непал: Броят на убитите достигна 72, ранените са над 2 000

Свят Преди 3 часа

Страната бе разтърсена от най-тежките безредици за последните десетилетия

Русия изстреля хиперзвукова ракета "Циркон" по време на ученията "Запад 2025"

Свят Преди 3 часа

Русия и Беларус започнаха в петък мащабните си съвместни военни учения

32-годишен неправоспособен водач почина след катастрофа с чужда кола

България Преди 4 часа

Той се е блъснал в крайпътно дърво

Екшън в Хитрино: Неправоспособен шофьор предизвика хаос и катастрофа

България Преди 4 часа

Водачът е суетил полицейска проверка, не е спрял и на знак "Стоп"

Борисов: Какво предлагат ПП-ДБ? Да се прегърнат с "Възраждане"

България Преди 5 часа

"Възраждане" протестират срещу европейския ни път, отбеляза лидерът на ГЕРБ

Желязков: Докато кабинетът се ползва с доверието на избирателите си, ще продължава да работи

България Преди 5 часа

По думите на премиера това правителство е сериозен тест, че пътят на България към Европа се подкрепя от партии и вдясно, и вляво

Поп-фолк певицата Анелия разкри защо е приключила последната ѝ връзка

Любопитно Преди 5 часа

Тя открехна нова страница в разговора си с Мариян Станков – Мон Дьо

Напрежение в Лондон: Насилие и арести белязаха антимигрантски протест (ВИДЕО/СНИМКИ)

Свят Преди 6 часа

Повече от 110 000 души излязоха по улиците на британската столица

Пожарът в Природен парк "Рилски манастир": 900 декара продължават да горят

България Преди 7 часа

Огънят е локализиран от три страни

<p>Ескалация: Руски дрон навлезе в Румъния, Полша също вдигна тревога</p>

Свят Преди 7 часа

Жителите на югоизточната област Тулча, която се намира близо до Дунав и украинската граница, са били призовани да се укрият

<p>Северна Корея заплаши с <strong>&quot;лоши последици&quot;</strong> САЩ, Япония и Южна Корея</p>

Свят Преди 8 часа

"Ако враждебните сили продължат да демонстрират мощта си по този начин, Северна Корея ще предприеме по-осезаеми и решителни контрамерки"

Всичко от днес

