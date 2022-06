Ядливата къща на Хензел и Гретел може да се превърне в реалност

М ечтали ли ли сте някога за джинджифилова къщичка като тази, на която попадат Хензел и Гретел? В близко бъдеще ядливите къщи вече няма да се срещат само в приказките благодарение на японски учени, предаде Асошиейтед прес.

Двама изследователи от Токийския университет - Кота Мачида и Юя Сакаи, са разработили технология за превръщане на хранителни отпадъци в потенциално годен за консумация "цимент", подходящ за използване в строителството.

Това е първият в света процес за производство на цимент изцяло от хранителни отпадъци, които са сериозен проблем както в Япония, така и по света. Изследователите казват, че якостта на опъване или огъване на техния продукт е почти четири пъти по-голяма от тази на обикновения бетон.

Мачида и Сакаи допълват, че се надяват да помогнат за намаляване на глобалното затопляне, облекчавайки проблемите, свързани със заровените в сметищата хранителните отпадъци, които отделят метан в процеса на гниене.

Сакаи разработва технологията, докато изследва устойчиви материали, които могат да заменят бетона на циментова основа. Производството на цимент съставлява 8 процента от световните емисии на въглероден диоксид, според Чатъм Хаус.

In the near future, edible houses may no longer be just fairy tales. Researchers at the University of Tokyo have developed a technology that can turn scraps into “food cement" for construction and other uses. https://t.co/0jlrYx1RrL