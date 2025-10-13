Любопитно

Губим половината си приятели на всеки 7 години - ето как да ги запазим

Широкият социален кръг се смята, че намалява риска от смърт с 45%, което е приблизително равно на въздействието на диетата и упражненията взети заедно

13 октомври 2025, 14:01
Губим половината си приятели на всеки 7 години - ето как да ги запазим
Източник: iStock

„Трябва скоро да се видим!“ е фраза, почти универсална в приятелствата между възрастни – съобщение, което вероятно сме изпращали и получавали. В момента, когато го казваме, го мислим сериозно, с най-добри намерения. Но между работа, семейство и безкрайни списъци със задачи, една проста среща може да се превърне в логистичен кошмар. 

Това обяснява защо изследванията показват, че губим около половината от приятелите си на всеки седем години. Не става въпрос за това, че изведнъж ставаме „фундаментално несъвместими“, казва психологът д-р Мариса Франко, а защото взаимоотношенията се променят с промяната на житейските етапи, предаде ВВС.

Независимо дали става въпрос за съвместно съжителство с партньори, брак, фокусиране върху кариерата или създаване на семейство, приятелствата стават „най-лесното място за странични щети“ както за мъжете, така и за жените, обяснява писателката Доли Алдъртън. Въпросът става как да запазим същата близост с по-малко време заедно.

Експертът по взаимоотношения Клеър Коен, автор на книгата „BFF? Истината за женското приятелство“, която наскоро роди, изпитва това на собствен гръб. Тя се намира в „идентично limbo“ между старите си приятели и новата група майки, които е срещнала чрез курсове. Клеър казва, че иска разнообразна група, а не само хора, които познават „новото аз“.

За да реши това, тя става по-прозрачна, уязвима и креативна в подхода си към приятелствата по време на този предизвикателен житейски преход. Когато наскоро Клеър откри, че не е била поканена на социално събитие, например, тя нежно се свърза с приятелката си и обясни, че все още би искала да получава покани, въпреки че е заета с майчинството. Нейната честност отвори разговора. Клеър казва, че приятелката била „успокояваща“, обяснявайки, че смятала, че „прави услуга“, като й дава пространство, без да осъзнава болката, която е причинила. След като приятелството им беше потвърдено, те намериха време да се видят. Опитът на Клеър показва колко важна е честната комуникация.

Науката подчертава значението на приятелствата. Широкият социален кръг се смята, че намалява риска от смърт с 45%, което е приблизително равно на въздействието на диетата и упражненията взети заедно. Това се бори с това, което д-р Франко нарича „релационна самота“ – загубата на по-дълбоки платонични връзки, необходими за здравословната човешка връзка. „Дори ако сте около един човек и наистина харесвате този човек, все още можете да се чувствате самотни, без да имате приятели“, казва д-р Франко.

Приемете хаоса

Създаването на пространство за приятелства, докато животът ни се променя, изисква да приемем променящите се обстоятелства и да почувстваме дискомфорта. Това означава да приветстваме приятелите си в нашите разхвърляни животи, вместо да чакаме идеалните моменти, казва психологът Джулия Самюелс. Отивате на фитнес, изпълнявате поръчки или пазарувате храна с новородено бебе? Вземете приятел със себе си. За да съществуват приятелствата, трябва да им дадем пространство, колкото и кратко или необичайно да е то. „Ако не могат да го направят, не могат. Но го запишете в дневника“, добавя Самюелс. Това ни позволява да се срещнем лично, което според експертите трябва да бъде приоритет – особено в нашата ера на моменталните съобщения.

Клеър се съгласява, особено след раждането. Макар че съобщенията в WhatsApp безспорно помагат да поддържаме връзка и да кажем на хората, че мислим за тях, тя ги намира за напълно „неудовлетворителна“ замяна на истинска среща по време на майчинския си отпуск. Това е капан, в който повече от нас попаднаха след пандемията, казва д-р Франко. Локдауните нормализираха „научената самота“ – виждането на изолацията като приемлив стандарт – заедно с прекомерната зависимост от виртуалната комуникация. За да избегнем това, тя казва, че трябва да помним, че общуването е като мускул – колкото повече го правим, толкова по-лесно става.

За тези, които трябва да се насилят да излязат от вратата, д-р Франко съветва да опитат да преосмислят ситуацията, мислейки за това колко щастливи ще бъдат бъдещите им аз, вместо за страховете преди срещата. „Когато става въпрос за социална връзка, ние подценяваме колко щастливи ни прави тя, колко много стойност носи“, обяснява тя.

Най-добри приятели завинаги?

И така, какво трябва да направите, ако искате да възобновите връзка? Д-р Франко предлага текстово съобщение или гласова бележка като първоначален жест за помирение, може би подчертавайки конкретен спомен, за да съживите връзката. Когато правите това, тя казва, че е важно да помните „разликата в харесването“ – негативното несъответствие между това как мислим, че другите ни възприемат, и действителното им мнение. Трябва да мислим за приятелствата като за „гъвкави, а не крехки“ и да вярваме, че чувствата не намаляват в натоварени или предизвикателни времена.

Що се отнася до самите срещи, Клеър казва, че „организираното забавление“ като клубове за четене  или курсове по грънчарство може да облекчи стреса от домакинството и да го превърне в общ повод. В крайна сметка трябва да вярваме, че приятелите наистина ще бъдат до нас. Или, както казва Самюелс: „Вярвайте, че сте по-харесвани, отколкото мислите, и поемете риск.“

Източник: BBC    
Приятелства Поддържане на приятелства Житейски етапи Ефективна комуникация Социални връзки Заетост Самота Възстановяване на приятелства Лични срещи Гъвкавост
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

