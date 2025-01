Гнусната изненада в 200-годишна бутилка

М истерията на 200-годишна бутилка е разгадана. Оказва се, че тя не е била съд за алкохол, а „бутилка за вещици“, пълна с урина и куп растителни вещества за отблъскване на зли духове.

Бутилката, все още непокътната с оригиналната си тапа и пълна с течност, е открита на строителна площадка в крайморския град Клиторпс в Линкълншир, Великобритания. Собственикът на имота я предал на отдела за опазване на културното наследство към Университета в Линкълн с две молби: да се запази предметът и да се идентифицира течността в бутилката, без да се отстранява тапата.

Джоузефин Маккензи

„Получих имейл със запитване за бутилката преди около година и бях готова да я приема като студентски проект. Получаваме многобройни запитвания за най-различни предмети, но никога досега не бяхме приемали нещо подобно“, казва Джоузефин Маккензи, старши техник в отдела за опазване на културното наследство, пред IFLScience.

„Това наистина е доста завладяващ и рядък предмет“, добави Маккензи.

Със задачата се заема Зара Йейтс, студентка в трети курс, която веднага е привлечена от странния артефакт.

Бутилките за вещици са част от народна традиция от XVIII и XIX в., която включва поставянето на стъклени бутилки в къщата като талисмани за отблъскване на зли духове. Те са най-разпространени в Обединеното кралство, въпреки че традицията е пренесена отвъд Атлантическия океан и в САЩ.

