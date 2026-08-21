Гаф с дрон: Amazon прати пратка директно на дъното на басейн

Ж ена от Тексас остана изумена и наблюдава с ужас как дрон за доставки на Amazon пусна пакета ѝ директно в плувния ѝ басейн – само ден след като търговският гигант обяви плановете си да разшири ултрабързата си въздушна услуга в 500 града в САЩ до края на годината, съобщава The Post.

Линзи Остин, жителка на град Ричмънд, Тексас, получила известие на телефона си, че поръчката ѝ е изпратена чрез иновативната програма Prime Air. Чувайки силния бръмчащ шум от витлата на дрона, тя изтичала на двора си, за да заснеме с вълнение как модерната технология оставя пакета ѝ.

Вместо прецизно кацане или пускане на моравата обаче, дронът отворил клапата си и хвърлил пратката право в центъра на басейна. Куриозният гаф веднага бе уловен на видео.

„Когато видях как пакетът потъва във водата, бях в тотален шок. Не мисля, че някога отново ще поискам доставка с дрон“, споделя Остин.

Не се съобщава какво точно е имало в напоения с вода пакет.

Големият гаф дойде в най-неподходящия момент

Видеото с епичния провал стана вирално в социалните мрежи точно ден след като от Amazon официално обявиха, че планират шестократно разширяване на услугата си Prime Air. Търговският гигант възнамерява да доставя стоки с дронове в предградията на градове като Чикаго, Атланта, Сиракуза и Кливланд, като обещава клиентите да получават пратките си в рамките на едва 30 минути.

Услугата за въздушна доставка вече е пренесла стотици хиляди пакети през тази година, като ограниченията са до един пакет на поръчка с тегло до 2,3 килограма (5 паунда).

Реакцията на Amazon

Въпреки че собствениците на къщи с басейни може да преосмислят въздушните доставки за известно време, говорителят на Amazon Али Пейн заяви, че подобни инциденти са изключително редки.

„Prime Air осигурява на клиентите бърза и надеждна доставка, а отзивите от хората, които я използват, са изключително позитивни. Инцидентите са изключително редки. Когато дадена доставка не мине по план, ние си вадим поуки, за да подобрим услугата и да предотвратим подобни грешки в бъдеще“, посочи Пейн.

От компанията допълват, че тяхната стандартна гаранция осигурява пълно възстановяване на сумата или изпращане на нов продукт за сметка на Amazon при подобни куриозни ситуации.