Любопитно

Гаф с дрон: Amazon прати пратка директно на дъното на басейн

Куриозна случка в Тексас: дрон за доставки на Amazon пусна пратката на клиентка директно в плувния ѝ басейн. Инцидентът стана вирален в мрежата само ден след като гигантът обяви мащабно разширяване на въздушните си доставки

21 август 2026, 10:30
Гаф с дрон: Amazon прати пратка директно на дъното на басейн
Източник: iStock

Ж ена от Тексас остана изумена и наблюдава с ужас как дрон за доставки на Amazon пусна пакета ѝ директно в плувния ѝ басейн – само ден след като търговският гигант обяви плановете си да разшири ултрабързата си въздушна услуга в 500 града в САЩ до края на годината, съобщава The Post.

Линзи Остин, жителка на град Ричмънд, Тексас, получила известие на телефона си, че поръчката ѝ е изпратена чрез иновативната програма Prime Air. Чувайки силния бръмчащ шум от витлата на дрона, тя изтичала на двора си, за да заснеме с вълнение как модерната технология оставя пакета ѝ.

Вместо прецизно кацане или пускане на моравата обаче, дронът отворил клапата си и хвърлил пратката право в центъра на басейна. Куриозният гаф веднага бе уловен на видео.

„Когато видях как пакетът потъва във водата, бях в тотален шок. Не мисля, че някога отново ще поискам доставка с дрон“, споделя Остин.

Не се съобщава какво точно е имало в напоения с вода пакет.

Големият гаф дойде в най-неподходящия момент

Видеото с епичния провал стана вирално в социалните мрежи точно ден след като от Amazon официално обявиха, че планират шестократно разширяване на услугата си Prime Air. Търговският гигант възнамерява да доставя стоки с дронове в предградията на градове като Чикаго, Атланта, Сиракуза и Кливланд, като обещава клиентите да получават пратките си в рамките на едва 30 минути.

Услугата за въздушна доставка вече е пренесла стотици хиляди пакети през тази година, като ограниченията са до един пакет на поръчка с тегло до 2,3 килограма (5 паунда).

Реакцията на Amazon

Въпреки че собствениците на къщи с басейни може да преосмислят въздушните доставки за известно време, говорителят на Amazon Али Пейн заяви, че подобни инциденти са изключително редки.

„Prime Air осигурява на клиентите бърза и надеждна доставка, а отзивите от хората, които я използват, са изключително позитивни. Инцидентите са изключително редки. Когато дадена доставка не мине по план, ние си вадим поуки, за да подобрим услугата и да предотвратим подобни грешки в бъдеще“, посочи Пейн. 

От компанията допълват, че тяхната стандартна гаранция осигурява пълно възстановяване на сумата или изпращане на нов продукт за сметка на Amazon при подобни куриозни ситуации.

Източник: The Post    
Амазон Доставка с дрон Prime Air Гаф Плувен басейн Тексас Вирално видео Неуспешна доставка Провал Куриоз
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Заподозрян за „Северен поток“ е арестуван на снимачната площадка на филм с Мария Бакалова

Заподозрян за „Северен поток“ е арестуван на снимачната площадка на филм с Мария Бакалова

Разкриха защо полицията изведе DARA след концерта за Деня на Варна

Разкриха защо полицията изведе DARA след концерта за Деня на Варна

Кремъл с условие за край на войната - Москва чака нови предложения

Кремъл с условие за край на войната - Москва чака нови предложения

Между Вашингтон и Москва – рисковете, пред които е изправен Корейският полуостров

Между Вашингтон и Москва – рисковете, пред които е изправен Корейският полуостров

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Трябва ли ми котешка вратичка

Трябва ли ми котешка вратичка

dogsandcats.bg
Магистрален водопровод се спука и заля улици във Варна
Ексклузивно

Магистрален водопровод се спука и заля улици във Варна

Преди 13 часа
Индийски генерал предупреди Ердоган
Ексклузивно

Индийски генерал предупреди Ердоган

Преди 14 часа
Австрия с мерки срещу младежката престъпност - 11-13 годишни рецидивисти
Ексклузивно

Австрия с мерки срещу младежката престъпност - 11-13 годишни рецидивисти

Преди 12 часа
САЩ с ултиматум към съюзниците: Или сте с нас, или срещу нас
Ексклузивно

САЩ с ултиматум към съюзниците: Или сте с нас, или срещу нас

Преди 16 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Медицински феномен: Излекуваха питон от рак с иновативна терапия за хора

Медицински феномен: Излекуваха питон от рак с иновативна терапия за хора

Любопитно Преди 1 минута

Ветеринари и онколози използваха за първи път в света електрохимиотерапия, за да спасят живота на 4,5-метровия питон Джоди Фостър. След сложна операция и иновативно лечение, влечугото се възстанови напълно от коварния раков тумор

Натали Харп и Доналд Тъмп

В багажника заради Тръмп: Абсурдната лоялност на Натали Харп

Свят Преди 1 минута

Жестока трагедия в САЩ: Лекарка забрави 10-месечното си внуче в нагорещена кола за 8 часа

Жестока трагедия в САЩ: Лекарка забрави 10-месечното си внуче в нагорещена кола за 8 часа

Свят Преди 13 минути

Бебето почина при температура от 46 градуса на задната седалка, докато бабата работела в медицинската клиника отвън

Новината за завкъщането на принц Хари и Меган Маркъл във Великобритания окупира заглавията в пресата

Съседите на Хари и Меган: Градът е изтощен от претенциите им и от безкрайната драма

Свят Преди 31 минути

Няма публични индикации, че отсъствието на първата дама е било свързано със съобщената иранска заплаха, а официалните лица не са правили подобна връзка

Банките са единодушни за продължаващ ръст на жилищните цени, докато при инвестиционните посредници преобладава различен сценарий за пазара.

По-скъпи жилища и стабилни лихви очаква финансовият сектор

Парите ни Преди 40 минути

Повечето не виждат рязка промяна при кредитите и депозитите, а прогнозата за имотния пазар остава нагоре

<p>Космическите дейта центрове на Мъск ще са проблем</p>

Космическите дейта центрове на Мъск ще са проблем за всички останали

Технологии Преди 1 час

SpaceX планира да изгради множество центрове за данни в орбита около Земята, но според учени, това ще създаде нова категория космически отпадъци, която ще създаде рискове за практически всички други дейности и може да е изключително скъпо

Рекорд в историята на киното: „Одисея“ стана най-печелившият филм за възрастни за всички времена

Рекорд в историята на киното: „Одисея“ стана най-печелившият филм за възрастни за всички времена

Любопитно Преди 1 час

Епичният блокбъстър на Кристофър Нолан „Одисея“ спечели над 1,352 милиарда долара в световния боксофис. С това той пренаписа историята на киното, превръщайки се в най-печелившия филм с рейтинг R (забранен за непълнолетни) за всички времена

Мелания Тръмп

„Чух, че съм ви липсвала“: Мелания Тръмп с неочаквана коментар

Свят Преди 1 час

Няма публични индикации, че отсъствието на първата дама е било свързано със съобщената иранска заплаха, а официалните лица не са правили подобна връзка

Милиардерът, който загуби всичко: Доживотен затвор за бившия най-богат човек в Азия

Милиардерът, който загуби всичко: Доживотен затвор за бившия най-богат човек в Азия

Свят Преди 1 час

Основателят на Evergrande Хуей Ка Ян беше признат за виновен по осем обвинения и цялото му лично имущество ще бъде конфискувано

Смъртта на Хейдън Пенетиър: Агенцията за борба с наркотиците се включи в разследването

Смъртта на Хейдън Пенетиър: Агенцията за борба с наркотиците се включи в разследването

Свят Преди 2 часа

Новините около разследването идват четири дни след като представител на актрисата потвърди нейната смърт. Официалната причина за смъртта все още не е оповестена

Ще скочат ли цените на тока заради намалената мощност на АЕЦ „Козлодуй“

Ще скочат ли цените на тока заради намалената мощност на АЕЦ „Козлодуй“

България Преди 2 часа

Соларните панели в България произвеждат почти толкова за ден, колкото и АЕЦ при нормалната ѝ мощност, каза Констанца Рангелова

Земетресение разтърси Сърбия посред нощ

Земетресение разтърси Сърбия посред нощ

Свят Преди 2 часа

Трусът край Нови Пазар е бил усетен най-силно в квартал Луг

Снимката е илюстративна

Петролът е напът към втори пореден седмичен ръст

Свят Преди 2 часа

Конфликтът между САЩ и Иран и нарушенията на корабоплаването в Ормуз подкрепят ръста на петрола

Сградата на Капитолия във Вашингтон, където заседават двете камари на Конгреса на САЩ

Жена, вдъхновена от „Ислямска държава“, планирала атентат срещу Капитолия

Свят Преди 3 часа

Според прокуратурата тя е искала да взриви сградата на Капитолия в Олбъни и да замине за Сирия

Буря, която преминава през северната част на Калифорния

Торнадо и наводнения в САЩ: Бури удариха Ню Йорк и Делауеър

Свят Преди 3 часа

Властите съобщават за наводнения, блокирани автомобили и сериозни щети след мощните бури

Марк Зукърбърг

Марк Зукърбърг си купи готически замък в Ирландия за десетки милиони

Свят Преди 3 часа

Главният изпълнителен директор на Meta придоби готическия замък Странкали, построен около 1830 г.

Всичко от днес

От мрежата

Как да предотвратим слънчево изгаряне при котките

dogsandcats.bg

11 дръзки породи кучета, които винаги имат последната дума

dogsandcats.bg
1

Суша в незапомнен мащаб в Западна Европа

sinoptik.bg
1

Koe e родното място на Омир

sinoptik.bg

Сопраното Илеана Котрубас почина на 87 години

Edna.bg

Дакота Джонсън сложи край на връзката си с музиканта Тъкър Пилсбъри

Edna.bg

Големи проблеми връхлетяха ЦСКА

Gong.bg

141 см талант и характер: Необикновената история на Стилияна Николова - момичето, което тръгна само към мечтата си

Gong.bg

Защо DARA беше изведена с полицейски кордон след концерта за Деня на Варна

Nova.bg

Талант и характер: Необикновената история на Стилияна Николова - момичето, което тръгна само към мечтата си

Nova.bg