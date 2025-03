Фестивалът на цветовете: Как Индия празнува Холи 2025

М илиони индийци празнуват Холи – фестивала на цветовете, който символизира победата на доброто над злото и отбелязва края на зимата, посрещайки пролетта.

По традиция хората палят огньове, обагрят приятели и семейство с цветни прахове и вода и се наслаждават на специално приготвени за случая сладкиши.

InPics | India celebrates Holi 2025 with joy, excitement, and a burst of vibrant hues. This festival marks the arrival of spring.#Holi #Holi2025 #HoliCelebrations #HoliCelebration #HappyHoli #HoliVibes #HoliCelebration2025 pic.twitter.com/HK7jItbPhb