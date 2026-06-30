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Феновете - с ключова роля в първата мобилна игра, създадена специално за Vivacom GAME ON 2026

30 юни 2026, 17:19
Феновете - с ключова роля в първата мобилна игра, създадена специално за Vivacom GAME ON 2026
Източник: Vivacom

С ъс специално разработена мобилна игра “Кало Змея: Гръм & Run” продължава най-мащабният и зрелищен сезон на турнира Vivacom GAME ON 2026 досега. Играта беше представена на специално събитие на 30 юни в София, а капитаните Kriskata & Christofer White разиграха демонстрационна битка пред гостите на събитието. Фенове и медии имаха възможност да тестват играта, а след това и да се срещнат и снимат с капитаните и автора на поредицата „Кало Змея“ Милен Хальов, както и да вземат автографи от тях.

Източник: Vivacom

Чрез първата мобилна игра феновете на Vivacom GAME ON 2026 вече могат активно да участват в надпреварата, като събират точки и специални колекционерски карти в подкрепа на любимия си отбор в битката за титлата FIBER CHAMP на България. Играта на Vivacom “Кало Змея: Гръм & Run” вече е налична безплатно за Android и iOS.

В новия сезон на Vivacom GAME ON феновете вече не са просто зрители. Те са в центъра на преживяването, като играят заедно с любимите си лица от дигиталното пространство и могат да обърнат резултатите на отборите. Публиката е реална част от историята и супергеройската мисия на сезона“, каза Теодора Витева, директор „Маркетингови комуникации“ във Vivacom.

Източник: Vivacom

Тя представи  екипа от Vivacom, който стои зад играта, както и партньорите на проекта. Тази година Vivacom GAME ON 2026 пренася феновете в истинска супергеройска вселена. Освен с мобилна игра, новото издание надгражда с изцяло нова визуална идентичност, нов сезон на любимия YouTube сериал и още повече интерактивни преживявания.

Милен Хальов, автор на поредицата за деца „Кало Змея“, каза:

Да видя „Кало Змея“, превърнат в игра, ме кара да изпитвам странна смесица от чувства – сякаш едновременно съм дете, самодоволен възрастен и горд автор. Май не мога да го обясня по-добре. Радвам се, че с тази игра децата ще могат да влязат в света на Кало – герой, вдъхновен от българските митове и легенди. Вярвам, че технологиите са ценни, когато чрез тях разказваме добри истории. Благодаря на Vivacom, че повярваха в проекта. Надявам се играта да отвори вратата към света на „Кало Змея“ и въобще към българската митология, както и да покаже, че и българските истории могат да бъдат модерни, вълнуващи и любими на децата.”

Източник: Vivacom

Мобилната игра “Кало Змея: Гръм & Run” беше представена на феновете и по време на първата онлайн битка на Vivacom GAME ON: Fiber Champs с епичен сблъсък между Kriskata & Christofer White. Турнирът стартира с 500 уникални играчи, които подкрепиха любимия си отбор с точки и специални колекционерски карти. Всеки един геймър може да помогне на любимия си отбор да спечели повече точки, докато играе играта. Освен това всеки един играч може да следи своя резултат директно в сайта на турнира.

Vivacom GAME ON 2026 се организира в партньорство с TDB Play – водеща компания в сферата на видео игрите и интерактивните развлечения. Мобилната игра е разработена съвместно с екипа на Chase A Cloud и е най-новото попълнение във вселената на "Кало Змея", чиято мисия е да върне културното ни наследство в живота на българските деца чрез модерни приключенски истории от световно качество.

Източник: Vivacom

Миналогодишното издание на турнира се утвърди като една от най-големите гейминг продукции в България, с над 500 000 гледания онлайн и близо 900 фенове на живо по време на големия финал.

Повече информация за турнира вижте тук.

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