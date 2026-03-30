Любопитно

Епидемията „Бротокс“: Защо холивудските мъже изведнъж започнаха да изглеждат еднакво?

Големият проблем с „Бротокс“ – и останалите козметични процедури при мъжете – е, че те увековечават опасната илюзия, че младостта е единственото нещо, което има значение

30 март 2026, 10:16
Източник: Getty Images

Н овината, че Бари Киоган се „крие“ заради безмилостните интернет тролове, които атакуват външния му вид – и че това го кара да преосмисли бъдещето си в киното – е просто поредното напомняне, че стандартите за красота при мъжете и жените започват да се изравняват. Някои хора може би си мислят, че е крайно време и мъжете да бъдат притиснати от същите изисквания за външността, каквито се налагат на жените, но това е по-скоро пирова победа, пише The Independent.

След като общественото внимание се насочи към променящата се визия на Киоган – включително новите му, по-плътни устни, забелязани на първия ред на ревюто на Burberry по време на Седмицата на модата в Лондон през февруари, както и подчертано новата, изсечена челюст и по-пълни бузи на премиерата на „Peaky Blinders“ и на наградите „Оскар“ преди няколко седмици – той трябваше да се бори с вълна от публична критика. Номинираният за „Оскар“ 33-годишен актьор, който ще изиграе Ринго Стар в биографичния филм за „Бийтълс“ на Сам Мендес, сподели пред водещия на SiriusXM Бен Харлъм, че атаката от онлайн омраза го е накарала „наистина да се затвори в себе си, да не иска да ходи на места, да не иска да излиза навън“.

„Има много злоупотреби с външния ми вид и това е някак си отминало точката „всеки преминава през това“, каза актьорът от „Солтбърн“.

Фактът, че мъжете в Холивуд си поставят филъри, става все по-нормален и аз не ги съдим за техния естетически избор – дори когато филърите в бузите крият риска да създадат ужасния ефект на „бузи на катерица“.

Това, което не може да не се забележи обаче, е, че мъже като Киоган и Райън Гослинг – който също изненада феновете с по-пълно лице, когато поздрави Ева Мендес в ефир за 52-рия ѝ рожден ден в „Шоуто на Джими Фалън“ по-рано този месец – започват да изглеждат напълно еднакво. Всички те имат по-освежен, ъгловат и „изваян“ вид, с повече обем в средната част на лицето и често с добавени изкуствено оформени устни.

Точно както Никол Кидман, Ан Хатауей и Гуинет Полтроу имаха сходно излъчване, когато дебютираха с „новото холивудско лице“ на Оскарите – или Крис Дженър и Лорън Санчес, които изглеждаха практически неразличими на партито на Vanity Fair за наградите – тези мъжки звезди също залагат на унифициран, универсален протокол от корекции. Процедури, които буквално крещят: „Всички посещаваме един и същ пластичен хирург и дерматолог“. Този краен ефект обаче изглежда много по-малко фин при мъжете, отколкото при техните колежки. От една страна, това се дължи на факта, че сме свикнали известните жени да правят „промени“ по себе си, а от друга – че когато го правят, те обикновено се стремят към по-естествена естетика от типа „по-малкото е повече“.

Всъщност, когато 64-годишният Джим Кери се появи на 51-вите награди „Сезар“ по-рано този месец с подпухнали бузи и неестествено попълнена, по-закръглена и мека средна част на лицето, феновете стигнаха дотам да предположат, че е изпратил свой дубльор, за да прибере наградата. „Подутото лице“ на Дейвид Бекъм в предаването „Today Show“ на NBC през 2025 г. също доведе до онлайн спекулации за прекаляване с филърите в бузите. Саймън Коуел пък сам призна, че е „прекалил“ с интервенциите на лицето и сподели, че синът му Ерик е изпаднал в „истерия“, когато е видял снимки с корекциите на баща си. Дори Даниел Крейг се появи на наградите БАФТА през 2018 г., изглеждайки забележимо по-различно от преди, което накара феновете да спекулират, че си е поставил ботокс и/или филъри. Дизайнерът Марк Джейкъбс пък открито говори в Instagram за своя фейслифт през 2021 г., публикувайки кадър с хаштаг „#LiveLoveLift“.

Големият проблем с „Бротокс“ – и останалите козметични процедури при мъжете – е, че те увековечават опасната илюзия, че младостта е единственото нещо, което има значение. Това е откровена лъжа, с която жените са принудени да живеят от десетилетия и концепция, която непрекъснато ни се натрапва от индустрията за красота и здраве.

И сега все повече мъже се обръщат към иглите за естетична помощ в опит да изглеждат по-млади. Според проучване от миналата година, цели 23% от мъжете във Великобритания на възраст между 18 и 34 години са си поставяли ботокс, филъри или зъбни фасети, в сравнение с 21% от жените на същата възраст. А лифтингът на лицето и шията сред мъжете на Острова се е увеличил с цели 26% между 2024 и 2025 г., сочат данните на Британската асоциация на естетичните пластични хирурзи (BAAPS).

Друг фактор за тази вълна може би е т.нар. „маносфера“, в която момчетата и младите мъже все по-често прибягват към козметичната хирургия като начин за „looksmaxxing“ (максимизиране на собствената физическа привлекателност) или като метод да „засенчат“ и надминат останалите. Твърде често това изглежда включва мъже, които физически променят външния си вид, за да отговорят на строго определени, високостатусни мъжки идеали. Посланието, изпращано от някои инфлуенсъри в маносферата, гласи, че „по-добрият“ външен вид ще помогне за постигането на по-висок социален статус, романтични победи и по-висока „сексуална пазарна стойност“ (SMV). Тези „правила“ често се диктуват от най-известния „looksmaxxer“ в интернет – Clavicular (с истинско име Брейдън Питърс). Той е 20-годишен младеж, който предприема крайни мерки, за да промени външния си вид, използвайки стероиди, козметична хирургия и дори... удари с чук по челюстта си.

Едно от популярните твърдения в маносферата е, че 80% от жените са привлечени само от най-добрите 20% от мъжете („правилото 80/20“). И за да се издигнат в този „горен етаж“ и да получат власт, физическите промени се възприемат от мнозина като основен инструмент.

Влиятелни личности като HSTikkyTokky – когото Луи Теру интервюира в неотдавнашния си документален филм – обучават момчетата как „да бъдат истински мъже, а не хлапета, които просто се разхождат из съвременния свят“. А според тях това включва да изглеждаш на 100% във форма, сякаш прекарваш целия си живот в залата за вдигане на тежести.

Стандартите за мъжка красота вече напълно съответстват на тези при жените. Тази тенденция се оформя от фитнес културата, постоянната онлайн видимост в социалните мрежи, фотографията с висока резолюция, видео срещите в работна среда и нарастващото осъзнаване как дори фините промени могат да повишат самочувствието.

Под цялата тази фасада обаче се крие дълбока яма от несигурност и мъже, които чувстват, че просто не отговарят на очакванията. Това е особено опасно за подрастващите, които са изключително уязвими към подобни „учения“ в маносферата.

Но вместо веднага да си записват час за ботокс, може би е време мъжете просто да покажат своята вътрешна уязвимост – точно както направи Киоган, споделяйки за своите трудности. След главозамайващия успех на „Солтбърн“, актьорът признава, че е намерил внезапното попадане под светлините на прожекторите за „страшно“ и „непреодолимо“, добавяйки, че това е „съвсем различен живот“ – такъв, с който изобщо не е свикнал.

Натискът да изглеждаш перфектно е тежък за всеки, който е публична личност. Козметичните процедури обаче са хлъзгав склон: по-острата челюст и изкуствено надутите устни няма да решат вътрешните проблеми, а голямата опасност е, че нищо никога няма да бъде „достатъчно“.

Мъжете се поддадоха на натиска за козметични корекции малко по-късно от жените. Може би обаче по-добрият подход е първо да се свърши малко вътрешна работа със самите нас, преди да посегнем към спринцовката с филър. В края на краищата, всяко истинско щастие и самоприемане винаги идват отвътре.

Бари Киоган Мъжки стандарти за красота Козметични процедури Бротокс Интернет тролове Маносфера
"Не ме карай да те преследвам": Изтекли съобщения разкриват как руските служби вербуват и контролират информатори

"Не ме карай да те преследвам": Изтекли съобщения разкриват как руските служби вербуват и контролират информатори

Свят Преди 23 минути

Архив от чатове и записи хвърля рядка светлина върху методите на Москва за проникване в опозиционни мрежи в Европа

КРИБ, БФИЕК и СМП призовават правителството да разшири и задълбочи антикризисните мерки заради войната в Близкия изток

КРИБ, БФИЕК и СМП призовават правителството да разшири и задълбочи антикризисните мерки заради войната в Близкия изток

България Преди 27 минути

КРИБ, БФИЕК и СМП предупреждават за инфлационен шок и риск от разкъсване на веригите за доставки, ако държавата не увеличи обхвата на антикризисните мерки

Стела Димитрова - Майсторова, майка на Ивайло Калушев

Майката на Ивайло Калушев: Въпросът защо ги убиха виси с все по-разрастваща се сила

България Преди 35 минути

Близо два месеца след черния 1 февруари, когато започна разкриването на трагедията „Петрохан - Околчица“, Стела Майсторова се обърна към властите и разказа за „четирите епизода от прекършения живот“ на малкия Ники и приятелите му

Иран екзекутира двама мъже, обвинени във връзки със забранената опозиция

Иран екзекутира двама мъже, обвинени във връзки със забранената опозиция

Свят Преди 47 минути

Не е ясно кога са били арестувани или дали това се е случило през последните протести

Дипломация без дипломати: "Интуицията" на Тръмп го подведе в Иран

Дипломация без дипломати: "Интуицията" на Тръмп го подведе в Иран

Свят Преди 1 час

Американският модел на договаряне се оказва неспособен да се справи с противник, който търси оцеляване чрез нанасяне на максимална болка

Интернет връзката е бавна? Може причината да е Windows

Интернет връзката е бавна? Може причината да е Windows

Технологии Преди 1 час

Ако скоростите на интернет връзката не са според очакванията, обикновено решаваме, че проблемът е в доставчика или в рутера. Оказва се обаче, че има и функции в операционната система Windows, които може пряко да влияят на свързаността

Война на ръба: Тръмп изненада с коментар, Иран отказва да приеме унижение

Война на ръба: Тръмп изненада с коментар, Иран отказва да приеме унижение

Свят Преди 1 час

Президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ и Иран са водили срещи „пряко и непряко“ и че новите лидери на Иран са били „много разумни“. Пакистан се готви да е домакин на преговори

Доналд Тръмп изгражда грандиозен военен комплекс под бална зала в Белия дом

Доналд Тръмп изгражда грандиозен военен комплекс под бална зала в Белия дом

Свят Преди 1 час

Балната зала всъщност скрива огромния комплекс, който се строи отдолу от военните

"Самолети кръжат с часове": Лошото време блокира ключово летище в Истанбул

"Самолети кръжат с часове": Лошото време блокира ключово летище в Истанбул

Свят Преди 1 час

<p>&quot;Куба е свършена!&quot;: Тръмп с остри думи</p>

Тръмп: Няма проблем с руския петролен танкер, който доставя помощ на Куба въпреки блокадата

Свят Преди 1 час

Президентът на САЩ заяви, че няма да възпрепятства доставки на петрол за острова заради хуманитарната ситуация

Зловещ феномен в Австралия: Небето стана кървавочервено (ВИДЕО)

Зловещ феномен в Австралия: Небето стана кървавочервено (ВИДЕО)

Свят Преди 1 час

Червеникавият оттенък вероятно се дължи на начина, по който различните светлинни вълни се разпръскват в атмосферата

Принц Хари

Принц Хари иска да се върне вкъщи, чака покана от крал Чарлз

Любопитно Преди 1 час

Българска делегация, водена от премиера Андрей Гюров, е в Киев

Българска делегация, водена от премиера Андрей Гюров, е в Киев

Свят Преди 1 час

В делегацията в Киев са също служебният министър на външните работи Надежда Нейнски, на транспорта и съобщенията – Корман Исмаилов, на отбраната – Атанас Запрянов, на образованието и науката – Сергей Игнатов, и на енергетиката – Трайчо Трайков

"Воля за власт": Как Виктор Орбан се превърна в най-добрия приятел на Путин в ЕС

"Воля за власт": Как Виктор Орбан се превърна в най-добрия приятел на Путин в ЕС

Свят Преди 1 час

От либерален дисидент до любимец на MAGA - трансформацията на унгарския премиер, който върна Будапеща в орбитата на Москва

Страните от НАТО допускат опасна грешка при закупуването на оръжие

Страните от НАТО допускат опасна грешка при закупуването на оръжие

Свят Преди 2 часа

Сметната палата чака още 54 отчета на партии, крайният срок изтича във вторник

Сметната палата чака още 54 отчета на партии, крайният срок изтича във вторник

Парламентарни избори Преди 2 часа

Тези, които не го направят или закъснеят с подаването на документите, рискуват глоба

