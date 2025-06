Експерт разкри 5 важни причини да избягвате алкохола при контузия

П очивката, рехабилитацията и търпението са крайъгълните камъни при възстановяване от контузия. Но трябва ли отказването от алкохола да бъде част от всеки план за възстановяване? Това е направил капитанът на английския крикет отбор Бен Стоукс – казвайки, че се е отказал от алкохола в опит да се възстанови бързо от сериозна контузия на подколянното сухожилие, пише Sciencealert.

Въпреки че това може да изглежда крайно, нови изследвания показват, че дори малки количества алкохол могат да прекъснат възстановяването и да забавят заздравяването по пет ключови начина:

1. Нарушаване на имунната функция

Алкохолът нарушава способността на имунните клетки да достигат до увредените тъкани и да ги възстановяват – забавяйки регенерацията на здрави мускули, сухожилия и връзки. Това забавя почистването на увредените клетки и също така удължава отока и чувствителността , което допълнително забавя процеса на възстановяване.

Ефектът от прекомерната консумация на алкохол (повече от четири или пет питиета наведнъж) върху имунната система може да направи тялото ви уязвимо към инфекции и да забави възстановяването с три до пет дни след това. Дори умерената консумация на алкохол (една до три питиета наведнъж) забавя регенерацията на тъканите и удължава отока и чувствителността в увредената област.

2. Препречва мускулното възстановяване

Синтезът на мускулни протеини – процесът на възстановяване и изграждане на мускулите – е намален в продължение на 24 до 48 часа дори след умерена консумация на алкохол. В едно проучване е доказано, че синтезът на мускулни протеини е намален с 24-37% след пиене.

Когато този процес е нарушен, мускулната регенерация се забавя. Това води до персистираща слабост, болезненост и по-голяма податливост на повторно нараняване.

3. Забавяне на заздравяването на костите и тъканите

