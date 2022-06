Disney+ стартира и в България с огромeн избор от култови заглавия

Д омовете ни отдавна се превърнаха в малки и удобни кино салони, където ни очакват пленителни истории, заплетени сценарии и впечатляващи видео ефекти от хитови филми и сериали. С нетърпение очакваме последните новини от света на стийминга за любимите ни продукции, за да се насладим на най-новите заглавия, да ги обсъдим спокойно на глас с приятелите си, без някой да ни шътка, или да напишем собствена рецензия в социалните мрежи още преди да са изтекли финалните надписи. У дома пуканките са винаги топли, компанията е повече от приятна, а нощта е дълга и подканяща за още една и още една серия от последния сезон на любимото фентъзи, романтична комедия или екшън.

За нас, любителите на седмото изкуство, които обичаме да го гледаме по пантофи, за феновете на анимация, които предпочитат да ѝ се насладят от собствения си диван, за почитателите на документални филми и екранизирани комикси, това лято ще бъде изпълнено с нескончаеми удоволствия пред екрана, защото ще ни срещне с десетки световни премиери, със сексапилния Доктор Стрейндж, Капитан Америка, Оби-Уан, с историята на Памела Андерсън, Томи Лий и много други световни звезди, които ще се борят за вниманието ни заедно с още стотици герои, злодеи и заглавия от внушителния каталог на американския стрийминг гигант Disney+.

Наскоро платформата разшири присъствието си в още 42 държави и 11 нови територии, в които ще са налични най-новите и най-актуални филми и сериали на Disney+. Между тях, за наше щастие, е и България, където официален старт също бе даден на 14-и юни.

Източник: Disney+

На Disney+ ще намерим продукциите на брандовете Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic и на знакови сериали като The Simpsons („Семейство Симпсън“), Grey’s Anatomy, („Анатомията на Грей“), The Kardashians, документалния филм за Бийтълс „The Beatles: Get back“, както и новатапродукция продукция на National Geographic „The World According to Jeff Goldblum”, класиките Die Hard („Умирай трудно“), The Walking Dead („Живите мъртви“), Pam & Tommy, част от развлекателното съдържание на Star и много други. Освен всички части на сагата „Междузвездни войни“ (Star Wars) в Disney+ ще можем да гледаме и последната тематична продукция, сериала Obi-Wan Kenobi, чиято световна премиера беше съвсем наскоро.

Платформата разполага с богато и разнообразно съдържание от кино жанрове, които ще омилостивят и най-капризния зрител. Ще можем да се насладим на номинираната за „Оскар“ продукция „Luca“ („Лятното приключение на Лука“) на Disney и Pixar, на отличения с „Оскар“ „Encanto“ („Енканто“) от Walt Disney Animation Studios, който разказва историята на необикновеното семейство Мадригал, както и на отличения с „Оскар“ Cruella („Круела)“ с Ема Стоун в ролята на легендарната Круела де Вил.

Източник: Disney+

Услугата периодично обновява колекцията си от ексклузивни оригинални продукции, включително пълнометражни филми, документални и късометражни, игрални и анимирани поредици. Получаваме възможност за едновременно гледане на до 4 устройства, неограничено изтегляне на съдържание на до 10 устройства и добавяне на до 7 различни профила. Родителите ще могат да използват функцията за родителски контрол и да създават детски профили с лесен за управление и подходящ за деца интерфейс, за да имат достъп до подходящо за възрастта им съдържание.

Началото на стрийминг услугата Disney+ е поставено в САЩ през ноември 2019 г. Към четвъртото тримесечие на 2021 г. тя вече има 118 милиона абонатa по целия свят, а вече и ние можем да станем част от голямото семейство.

Абонираме се лесно на disneyplus.com.