Dior откри първия си постоянен луксозен спа център

С лед години на реконструкции Dior отново отвори вратите на своя водещ магазин в Ню Йорк, като за разлика от другите си глобални бутици тук се помещава и първият постоянен спа център на марката, пише CNN.

Разположен на ъгъла на East 57th Street и Madison Avenue, обновеният магазин е дело на архитекта Питър Марино, дългогодишен сътрудник на френската луксозна къща. Пространството обхваща внушителни четири етажа, където са представени дамски и мъжки колекции, бижута и други продукти на Dior.

Повторното откриване се случва в период на продължаващ спад в луксозния сектор, при който все повече марки се опитват да стимулират растежа си. Сред тях са и Chanel, Louis Vuitton и Dolce & Gabbana, които разширяват присъствието си с нови магазини и договори за наем в цялата страна. През 2024 г. собственикът на Dior – групата LVMH, генерира приходи от 84,7 милиарда евро, като 25% от тях идват от САЩ, превръщайки я във втория по големина пазар след Европа и Азия.

Новият спа център на Dior, разположен на последния етаж на бутика в Ню Йорк, предлага ексклузивни изживявания, сред които 90-минутна персонализирана процедура за лице, разработена от дерматоложката Сара Акрам. Тази процедура комбинира различни техники – LED терапия, микроток, криотерапия и кислородна инфузия, съобразени с индивидуалните нужди на кожата, оценени по хидратация, еластичност, нива на колаген и pH.

Сред уникалните предложения на спа центъра е и „Light Suite“ – пространство за светлинна терапия с четири различни процедури, разработени в сътрудничество с д-р Франсоа Дюфорез, специалист по съня и основател на Европейския център за сън в Париж. Една от най-новите терапии, „Happiness“, стимулира производството на серотонин и допамин, подпомагайки баланса на настроението и подобряването на съня – намигване към славата на Ню Йорк като „градът, който никога не спи“, според Dior.

Уелнес предложението на Dior включва също инфрачервени и поддържащи матраци, утежнени одеяла, маски за криосън, както и персонализирани аромати, създадени от известния френски парфюмерист Франсис Куркджан. Това е първият подобен спа център в луксозния сегмент, като малко конкуренти предлагат свои собствени подобни заведения. Този ход отразява тенденцията за сближаване на лукса и уелнеса, тъй като заможните потребители отдават все по-голямо значение на холистичното здраве и богатите преживявания.

Днес марките за красота като Orebella и Vyrao на Бела Хадид предлагат аромати, които твърдят, че повишават настроението и подобряват концентрацията, докато модни гиганти като Celine и Hermès разработват йога аксесоари и тренировъчно оборудване.

„Спа центърът е насочен към върха на пирамидата: той е възможно най-луксозен, защото изисква време и ангажираност от страна на клиента,“ казва Томай Сердари, директор на MBA програмата за лукс и търговия на дребно в NYU Stern School of Business.

За много хора доброто здраве се превръща във все по-ценен актив — дори над материалните притежания.

„Възходът на уелнеса в луксозните пространства не се различава от предлагането на храна и напитки във водещ магазин,“ отбелязва Сердари. През последните години луксозни брандове като Gucci, Ralph Lauren, Prada и Louis Vuitton развиват свои ресторанти, кафенета и сладкарници по света.

Dior вече управлява девет спа центъра глобално, включително във водещи петзвездни хотели като Cheval Blanc и Hôtel Plaza Athénée в Париж. Марката инвестира и в изключителни уелнес изживявания и уединения, сред които трансформацията на луксозна яхта в плаващ спа център на река Сена и сътрудничеството със Royal Scotsman — оператор на първокласни влакове във Великобритания.