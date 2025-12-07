Любопитно

На 7 декември почитаме свети Амвросий Медиолански и Филотея Търновска, кои са те

7 декември 2025, 08:20
Ден за смирение е, кой празнува и какво не бива да се прави днес
Източник: iStock photos/Getty images

Н а 7 декември почитаме паметта на свети Амвросий Медиолански и на преподобната Филотея Търновска.

Свети Амвросий е сред видните отци на ранната Църква на запад.

Родил се в 340 г., получил добро образование в Рим и постъпил на държавна служба в град Медиоланум (днес Милано). Вярвал в Иисус Христос, но се готвел съзнателно за свето кръщение и дълго не пристъпвал към купела. Когато в града трябвало да се избира епископ и християните били разделени между двама кандидати, ненадейно от народа поискали Амвросий за епископ. Това се харесало на всички и по настояване на вярващите той бил утвърден за епископ.

Преди това приел кръщение, за седмица минал всички църковни степени и станал епископ за голяма радост на целия народ. Амвросий напълно оправдал оказаното му доверие и скоро спечелил любовта на хората. Епископът умеел да съедини кротостта, справедливостта и любовта към ближните. Той сам плачел с грешниците, които идвали за изповед, и всички нещастни получавали от него помощ и утеха. Бил мъдър епископ и добър богослов. Упокоил се в 397 г.

Преподобната Филотея е родена в Южна Тракия (днес в Турция).

Получила добро образование и била омъжена, но скоро мъжът й умрял. Тогава тя напуснала дома си и се заселила в пусто място, където се подвизавала в пост и непрестанна молитва.

Заради нейното усърдие и любов към всички Бог й дал дар на чудотворство и мъдрост да поучава. При нея идвали духовници и много народ да чуят мъдрите й съвети, и да получат изцеление с нейните молитви. А когато се упокоила, светите й мощи се оказали нетленни и при тях ставали много чудеса. В началото на 13-и век те били пренесени в Търново от българския цар Калоян. А след падането на България под османско иго в 1393 г. мощите били взети в сръбските земи, а оттам - в румънския град Куртя де Арджеш, където са досега. Житието на преподобната Филотея е съставено от свети Евтимий Търновски.

🎉 Кой празнува имен ден на 7 декември?

По св. Амвросий - Амвросий, Амброз, Амбра, Броси, Браси.

По преп. Филотея Търновска - Филотея, Фотия, Фота, Фотиния, Фотаки, Тея, Филия.

Някъде празнуват и хора с имена, производни от „светлина“ (Фотия = светлина).

🕯️ Какво повелява църковната традиция?
✦ Свети Амвросий

Св. Амвросий е един от великите отци на църквата – защитник на вярата, проповедник и духовен писател.
От него се очаква вярващите:

  • да отделят време за молитва;
  • да проявяват смирение и милосърдие;
  • да правят добро без показност.

✦ Преподобна Филотея Търновска

Счита се за покровителка на:

  • бедните и болните;
  • децата;
  • жените в нужда.

На този ден е благословено да се правят добри дела и да се раздава храна.

🌾 Народни вярвания и обичаи на 7 декември

В българската традиция денят попада в периода на строгите Коледни пости и има предпазен характер.

✔️ Какво се прави

  • Почитат се пчеларите – св. Амвросий се смята за техен покровител. Често се освещава мед или се раздава за здраве. Прави се медена пита, която се раздава за берекет.
  • Смята се, че е хубаво да не се караш и да не повишаваш тон.
  • Добре е да се даде милостиня или да се помогне на нуждаещ се – жест към св. Филотея.
  • Избягва се тежка физическа работа, особено за жените (тъкачество, шиене).

❌ Какво не се прави

  • Не се шие, реже, плете – „за да не се наранят ръцете“ и „да не се заплитат работите“.
  • Не се пипат пчелни кошери – вярва се, че това може да „разсърди“ пчелите през пролетта.
  • Не се яде месо и млечни продукти, защото денят е в рамките на постите.
  • Не е добре да се започва нов спор или важна работа – денят е за смирение.
Източник: БТА/Проф. Иван Желев    
7 декември празник имен ден традиции обичаи
