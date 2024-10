Дейвид Бекъм подкрепи олимпийски шампион, болен от неизлечим рак

Д ейвид Бекъм е сред последните, които изпратиха послания в подкрепа на сър Крис Хой, след като той разкри, че ракът му е неизлечим.

Многократният олимпийски шампион получи огромна подкрепа, след като заяви, че му остават между две и четири години живот.

Бекъм добави своята подкрепа, като късно снощи написа: „Бъди силен, приятелю, продължавай да се усмихваш“.

Множество спортни и развлекателни звезди отговориха на публикацията на сър Крис в Инстаграм, в която той заяви, че е „поразен от цялата любов“.

Легендата в колоезденето сър Марк Кавендиш го нарече „герой“, а бившият шотландски футболист и анализатор Али Маккойст написа: „Ти, приятелю, си суперзвезда във всеки смисъл на думата. Любов и сила от всички нас.“

Послания за подкрепа имаше и от олимпийските и параолимпийските шампионки Дейм Джесика Енис-Хил и Дейм Сара Стори, както и от телевизионните водещи Джак Уайтхол и Пади Макгинес.

„Крис Хой е един от най-добрите, които някога са представяли страната ни. Мислите ми са с него, със Сара и с най-близкото му семейство“, заяви великият британски гребец сър Матю Пинсент на страницата X.

Министър-председателят сър Киър Стармър се присъедини към пожеланията, като написа: „Толкова тъжна новина. Крис е британска спортна легенда.

