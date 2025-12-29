Да развиваш бизнес, като развиваш хора. Как МЕТРО България гради работодателска марка „на едро“

В МЕТРО България фокусът е върху създаването на среда, в която хората искат да останат, да се развиват и да растат заедно с компанията. През последната година този подход се утвърди чрез конкретни действия, смели експерименти и една последователна философия, че работодателската марка не се изгражда с обещания, а с преживявания. Такива, които започват отвътре и естествено намират пътя си навън.

Един от най-ярките примери за този подход е програмата „Обратно менторство“, която за втора поредна година събира представители на различни поколения в откровен диалог. След като в първия сезон млади служители влязоха в ролята на ментори на членовете на борда и на директорите, през 2025 г. инициативата беше надградена с участието на ръководители на сектори и млади ментори от различни отдели. Темите, около които естествено се развиват разговорите, очертават реалния пулс на организацията днес – дигиталните технологии, обменът на опит между поколенията, развитието на млади таланти и грижата за благосъстоянието на служителите като част от ежедневието, а не като абстрактни концепции.

Източник: METRO

„Обратното менторство показва, че ученето няма посока отгоре надолу. То се случва, когато има доверие и пространство за честен разговор. Когато оставиш титлите настрана и слушаш истински, получаваш много повече от готови отговори. Получаваш нова перспектива“, споделя Лоза Борисова, ръководител „Организационно развитие и изграждане на компетентност“ в МЕТРО България.

Именно от тази програма се ражда и една от най-активните вътрешни общности в компанията. МЕТРО Будители започва като идея в рамките на първия сезон на обратното менторство и постепенно се превръща в мрежа от близо 100 служители, които поемат ключова роля в изграждането на култура на ангажираност, учене и споделяне. Общността развива няколко взаимносвързани инициативи, сред които ресурсни групи по интереси, възможности за опознаване на различни роли в компанията и мрежа от посланици в социалните мрежи, които разказват за живота в МЕТРО по автентичен и човешки начин.

„Най-ценното в подобни инициативи е, че не са задължителни. Когато хората избират да се включат, да предложат идеи или да разкажат своята история, работодателската марка престава да бъде концепция и се превръща в споделена отговорност“, казва Борисова. По думите ѝ именно доброволността и доверието са това, което прави тези проекти устойчиви.

Източник: METRO

Паралелно с това МЕТРО България продължава да инвестира в бъдещето на младите хора. Търговецът на едро е част от дуалната система на обучение вече близо десетилетие, като до момента 87 ученици са завършили практическото си обучение в неговите магазини и екипи. През тази учебна година 51 ученици от 11 и 12 клас се обучават в партньорство с училища в София, Варна, Русе, Плевен и Велико Търново, а програмата предстои да се разшири и в Пловдив и Бургас. За МЕТРО тези млади хора са пълноценна част от организацията с достъп до всички придобивки и възможност да се включват в реални проекти.

Грижата за първите кариерни стъпки намира продължение и в програмата „Кариерна лаборатория“, която за втора поредна година подкрепя учениците с практически умения извън рамките на класната стая. От изграждане на визия за кариера и подготовка на CV, през финансова грамотност и управление на времето, до комуникационни и презентационни умения, целта е младите хора да получат увереност и ясна посока.

Още една инициатива, която ясно показва философията на компанията, е програмата „Вдигни ръка“. Тя дава възможност на служителите в магазините свободно да заявят желание за развитие, независимо от заеманата позиция. Само за две години се включиха 22 колеги от девет магазина, които преминаха през процес на оценка, личностни тестове и бизнес симулации. „Когато дадеш на хората ясен сигнал, че развитието е възможно и че някой наистина ги чува, те намират смелост да вдигнат ръка и да направят крачка напред. А това променя както личните им пътища, така и организацията като цяло“, коментира Лоза Борисова.

Източник: METRO

Всички тези инициативи имат общ знаменател. Те са част от дългосрочен подход към хората, а истинската им сила идва от самите служители. Това, което те разказват за ежедневието си, за проектите, успехите и предизвикателствата, е най-автентичният образ на компанията. „Най-силните послания не се раждат в стратегия, а в разговорите между колеги, в личния пример на лидерите и в смелостта да бъдеш искрен. Когато хората виждат смисъл в работата си, те естествено се превръщат в посланици“, обобщава Борисова.

В края на годината фокусът върху хората естествено излиза и извън рамките на организацията. В навечерието на празниците колегите от МЕТРО България се включиха в инициативата „Операция: Плюшено Мече“, която сбъдва коледни мечти на деца в неравностойно положение. В магазините в цялата страна и в офиса в София бяха организирани коледни работилници, в които служителите с много внимание опаковаха подаръци, избрани по писмата на децата до Дядо Коледа. Благодарение на тази обща кауза над 450 подаръка ще достигнат до деца от социални центрове в цялата страна. Малък жест с голямо значение, който показва, че културата на грижа и съпричастност не спира на прага на компанията.

Този последователен фокус върху хората носи и външно признание. През 2025 г. МЕТРО България е сертифицирана като Top Employer за осма поредна година, а през следващата година компанията очаква резултатите от тазгодишния одит и се надява на деветия си пореден престижен сертификат, надграждайки постигнатото досега в областта на лидерството, развитието, приобщаването и организационната култура.

За МЕТРО това признание не е финал, а потвърждение, че когато мислиш, работиш и инвестираш „на едро“ в хората си, резултатите идват устойчиво. И остават.