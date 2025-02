Четиридесетте слона: Женската банда, която тероризираше Лондон

Ч етиридесетте слона – изцяло женски престъпен синдикат, следващ свой собствен кодекс за джебчийство и кражби от магазини, десетилетия наред всява страх в Лондон. Сега тяхната невероятна история оживява в новия сериал на Disney+ – „Хиляда удара“, създаден от Стивън Найт (Peaky Blinders). В центъра на сюжета е Мери Кар, известна като „кралицата“ на бандата.

The girl gang in 'A Thousand Blows' is real – this is the true story behind the notorious Forty Elephants https://t.co/tCXX1LNo2c