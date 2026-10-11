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Черните диаманти карбонадо: Загадката на най-странните скъпоценни камъни във Вселената

Ново научно изследване разкрива как древни катаклизми са пратили органична материя от повърхността директно в земната мантия, раждайки най-странния скъпоценен камък

11 октомври 2026, 07:14
Черните диаманти карбонадо: Загадката на най-странните скъпоценни камъни във Вселената
Източник: iStock

Н ово изследване от 2026 г. разкрива как древни метеоритни сблъсъци са пратили органична материя в недрата на Земята, за да се родят мистериозните черни кристали.

Представете си, че подбирате черен камък от старо речно легло в Бразилия. Повърхността му блести като стъкло, но вътрешността му е осеяна с хиляди микроскопични дупки. Разчупите ли го, вътре няма да откриете просто един кристал, а плътно преплетена маса от милиони миниатюрни диаманти.

Това е карбонадо - порестият черен диамант, който се среща единствено в Бразилия и Централна Африка. С десетилетия учените се опитват да разгадаят неговия произход, а лъскавата му повърхност дълго време подхранваше хипотезата, че тези скали са с извънземен произход или са резултат от катаклизмичен космически сблъсък.

Тайната на стъклената повърхност

Ново изследване, публикувано през 2026 г. в списание Gondwana Research от екипа на Атила Демени и Петер Немет, хвърля съвсем нова светлина върху загадката. Използвайки електронни микроскопи и рентгеново сканиране върху проби от Бразилия, учените са дешифрирали микроскопичните следи по камъните.

Първоначално се смяташе, че стъклената външна обвивка е разтопена кора от метеорен удар. Анализът обаче разкрива, че под повърхността диамантените кристали са напълно съхранени и липсват деформации от космически удар. Нещо повече - открит е тънък слой от минерала анатаз (титанов диоксид), който е бил запечатан под гладкия гланц.

„Образуването на стъклената повърхност е станало след утаяването на този минерал“, обяснява проф. Демени. Това показва, че блясъкът е резултат от последващо разтваряне на повърхността от горещи подземни флуиди, а не от момента на самото раждане на диаманта.

Дишането на древната Земя: От живи организми до земната мантия

Най-шокиращото разкритие идва от анализа на въглеродните изотопи. Въглеродът в повечето камъни карбонадо съвпада с химическия подпис на древни живи организми. Но как материя от повърхността на Земята е стигнала до дълбочините, необходими за образуването на диамант?

„Единственият начин е процесът субдукция (потъване на тектонични плочи), която обаче е трябвало да бъде изключително бърза, за да не се запълнят и унищожат порите в диаманта“, посочва Демени.

Учените предлагат фасциниращ сценарий:

  • Космическият катаклизъм: Преди милиарди години младата Земя е била подложена на масирана бомбардировка от астероиди с диаметър между 100 и 200 километра.
  • Бързо потъване: Мощните удари са разтърсили земната кора и са предизвикали светкавично потъване на повърхностни утайки, богати на органична материя, дълбоко в земната мантия.
  • Раждането в ада: Под гигантското налягане и температура в мантията, органичният въглерод се е превърнал в карбонадо.
  • Завръщане на повърхността: Изригваща магма е издигнала черните диаманти обратно към повърхността, където с течение на епохите водата и ерозията са ги загладили.

Загадката продължава

Въпреки че моделът на международния екип обяснява за първи път защо карбонадо съчетава пори, органичен въглерод и счупена структура, изследователите признават, че това все още е хипотеза. Науката все още търси онзи неоспорим вътрешен минерал, който окончателно да потвърди, че кората на Земята е пътувала до мантията и обратно.

Едно обаче е сигурно - черният диамант не е просто бижу, а капсула на времето, записала най-бурните епизоди от ранната история на нашата планета.

Източник: sciencealert    
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