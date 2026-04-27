Бърза и вкусна закуска: Хрупкаво руло от бутер тесто, което всеки може да направи

И мате ли пакет бутер тесто във фризера, за който все не намирате приложение? Опитайте тази рецепта за невероятно вкусно и солено печиво (тип „савия“), напълнено с шунка и сирене и поръсено със хрупкав сусам.
Ако не обичате сусам, може да използвате всякакъв друг вид семена, а ако не сте почитатели на сирената, бихте могли да ги замените с кетчуп или айвар. Това ястие е идеално и за бърза закуска, с която да изненадате неочаквани гости. Рецептата ще откриете по-долу:
Савия с шунка и сирене
Необходими продукти:
- 1 пакет готово бутер тесто (400–500 г)
- 100 г нарязана варена шунка
- 100 г полутвърдо сирене (Гауда, Трапист, Ементал или Тилзит)
- 100 г крема сирене с лук
- 1 яйце
- сусамово семе за поръсване
- малко вода
Начин на приготвяне:
- Извадете бутер тестото от фризера и проверете инструкциите на опаковката – вижте колко време трябва да престои на стайна температура преди разточване и ги спазвайте стриктно.
- Върху набрашнена повърхност разточете тестото на кора с дебелина около 1–1,5 см. Първо намажете основата с крема сиренето, като оставите малко разстояние при краищата. След това разпределете шунката, а най-отгоре добавете сиренето, което по ваш избор може да бъде нарязано на резени или настъргано.
- Навлажнете краищата на тестото с малко вода, за да залепнат добре, и след това го навийте на руло. Внимавайте да не го стягате прекалено много – не е необходимо да е плътно увито, тъй като тестото ще се надуе по време на печене и е добре да има място за плънката.
- Загрейте фурната на 200°C. Добавете една супена лъжица мляко към яйцето, разбийте го добре, намажете рулото и го поръсете със сусам. Поставете в печката и печете около 30 минути, докато коричката придобие апетитен златистокафяв загар.