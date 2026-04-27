Бърза и вкусна закуска: Хрупкаво руло от бутер тесто, което всеки може да направи

И мате ли пакет бутер тесто във фризера, за който все не намирате приложение? Опитайте тази рецепта за невероятно вкусно и солено печиво (тип „савия“), напълнено с шунка и сирене и поръсено със хрупкав сусам.

Ако не обичате сусам, може да използвате всякакъв друг вид семена, а ако не сте почитатели на сирената, бихте могли да ги замените с кетчуп или айвар. Това ястие е идеално и за бърза закуска, с която да изненадате неочаквани гости. Рецептата ще откриете по-долу:

Савия с шунка и сирене

Необходими продукти:

1 пакет готово бутер тесто (400–500 г)

100 г нарязана варена шунка

100 г полутвърдо сирене (Гауда, Трапист, Ементал или Тилзит)

100 г крема сирене с лук

1 яйце

сусамово семе за поръсване

малко вода

Начин на приготвяне: