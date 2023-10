Британски актьор почина на 56-годишна възраст

Б ританският актьор Джейк Ейбрахам, известен най-вече с ролята си във филма "Карти, пари, два пистолета" на режисоьра Гай Ричи е починал на 56-годишна възраст от рак на простатата, съобщи вестник "Гардиън".

"Актьорът Джейк Ейбрахам, известен най-вече с ролята си на Дийн във филма на Гай Ричи "Карти, пари, два пистолета", почина на 56-годишна възраст", отбелязва вестникът.

"He was a wonderful actor, a great company member and was much loved by so many in the industry."https://t.co/uI2xZHei1m