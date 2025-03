Brit Awards 2025: Вечер на триумфи, емоции и незабравими моменти

Charli XCX триумфира с общо пет награди, включително за най-добър изпълнител, най-добър албум и най-добра песен, както и за автор на песни, която беше обявена преди церемонията. Миналогодишната голяма победителка Raye спечели наградата за най-добро R&B изпълнение, а Sam Fender, Fontaines DC и бившата звезда на Little Mix Джейд също бяха отличени. В речта си Джейд не пропусна да поздрави своите колеги от групата.

BRIT Awards shocking moments in full from Sabrina Carpenter stripping to cut X-rated commentshttps://t.co/9isMxUOZE4 pic.twitter.com/9rUT9YPfBU — Mirror TV (@MirrorTV) March 2, 2025

Както обикновено, церемонията предложи множество незабравими моменти, ето ги и тях:

Сабрина Карпентър превзе сцената със стил

Сабрина Карпентър впечатли публиката със своето изпълнение и сценично присъствие. Напомняйки за култовите британски модни моменти – като роклята с флага на Union Jack на Geri Halliwell през 1996 г. и зрелищното пристигане на Dua Lipa през 2021 г. – американската певица не пропусна да отдаде почит на британската култура.

Облечена в червена блестяща рокля и военен блейзър, тя се появи на сцена, осветена от британското знаме, последвана от танцьори. Тя започна изпълнението си с Espresso, след което направи преход към Rule Britannia, преди да завърши с енергично представяне на Bed Chem.

По-късно Карпентър получи награда за глобален успех, връчена от не кого да е, а музикалната икона Даяна Рос, която се включи на живо от шоу в Ню Йорк. В емоционалната си реч певицата си припомни първото си посещение във Великобритания преди 10 години, когато едва 10 души знаели коя е тя.

„Британците ми дадоха тази награда и това ми се струва толкова безумна чест в страна, в която се пие предимно чай… но вие наистина разбрахте моето сухо чувство за хумор, защото вашето чувство за хумор е толкова, толкова сухо. Така че аз ви обичам повече, отколкото разбирате.“

The best 2025 Brit Awards moments from Danny Dyer's horse friend to Jason Isaacs memory lapse https://t.co/56P7JDRM4t — Yahoo Entertainment UK (@YahooEntsUK) March 2, 2025

Майлс Смит: Призив за спасяване на малките музикални сцени

Носителят на наградата "Изгряваща звезда", Майлс Смит, използва платформата си, за да отправи силно послание за състоянието на музикалната индустрия.

26-годишният изпълнител, който представи песните си Nice To Meet You и Stargazing, зададе три въпроса, първият от които бе насочен към правителството:

„Ако британската музика е един от най-мощните културни активи, защо толкова години се отнасяте към нея като към нещо второстепенно? Колко още концертни зали трябва да затворят? Колко още музикални програми трябва да бъдат съкратени, преди да разберем, че не можем просто да празнуваме успеха, а трябва и да защитаваме основите, които го правят възможен?“

Смит постави въпрос и към големите музикални зали: „Ако артистите, които разпродават вашите арени и стадиони, са започнали в малки зали, какво правите, за да ги поддържате живи?“

Третият му въпрос бе към ръководителите в индустрията: „Градим ли кариери или просто преследваме моменти?“

Femi Koleoso от Ezra Collective също подчерта значението на младежките клубове и училищата за развитието на младите музиканти, а Джорджия Дейвис от The Last Dinner Party отбеляза, че независимите концертни зали са жизнената сила на индустрията, но те умират.

Завръщането на Джак Уайтхол

След четиригодишна пауза Джак Уайтхол се завърна като водещ на Brit Awards с обичайния си хумор. Той се пошегува с Stormzy – наричайки го „Роналд Макдоналд на грайм сцената“, намеквайки за партньорството му с McDonald's. Не липсваха и закачки с динамичното ценообразуване на билетите за концертите на Oasis.

Един от най-запомнящите се скечове беше пародия на появата на Кание Уест и Бианка Ченсори на червения килим. Родителите на Уайтхол също участваха в шегата, като майка му му подхвърли: „Не е нещо, което не си виждал преди, Джак.“

BRIT Awards host Jack Whitehall takes brutal aim at ITV just moments into show #BRITS2025 https://t.co/iUfkVSQN8F pic.twitter.com/19bRVgMwLc — Mirror TV (@MirrorTV) March 1, 2025

Stormzy: Несъгласие с гласуването на феновете

Stormzy спечели приза за най-добър хип-хоп/грайм изпълнител, но постави под въпрос процеса на гласуване.

„Не мисля, че тази награда трябва да бъде гласувана от феновете“, каза той. „Всъщност, не мисля, че никоя от жанровите награди трябва да бъде гласувана от феновете, защото това понякога пречи на артистите да получат заслуженото си признание.“

Той добави, че според него Central Cee е бил рап изпълнителят на годината, но подчерта, че наградите не определят артиста и че остава благодарен за признанието.

Почит към Лиъм Пейн

Джак Уайтхол обяви, че Brit Awards ще почетат паметта на Лиъм Пейн, който почина през октомври.

„Лиъм постигна толкова много за краткото време, откакто беше на тази Земя. Той не беше просто изключително талантлив музикант, но и невероятно добра душа, която докосна живота на всеки, с когото се срещна“, каза водещият.

Liam Payne Honored During 2025 BRIT Awards | Click to read more 👇 https://t.co/qosKlBdBSb — TMZ (@TMZ) March 2, 2025

След това бе излъчено видео с кадри от живота на Пейн, включително моменти със семейството му, участията му в X Factor и годините му с One Direction.

Лиъм Пейн спечели седем Brit награди като част от One Direction и беше редовен участник в церемонията дори след началото на соловата си кариера.

Тазгодишните Brit Awards предложиха емоционални речи, силни музикални изяви и важни послания. От триумфа на Charli XCX и Сабрина Карпентър до затрогващата почит към Лиъм Пейн – това беше нощ, която ще остане в историята.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase