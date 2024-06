Бившата съпруга на Илон Мъск се омъжи за актьор

Д вукратната бивша съпруга на Илон Мъск Талула Райли вече е омъжена за актьора Томас Броди-Сангстър.

Английската актриса и звездата от "Наистина любов" си казаха "Да" пред семейството и приятелите си в църквата "Сейнт Джордж" в Англия в събота.

Thomas Brodie-Sangster (‘Game of Thrones’) and Talulah Riley (‘Westworld’) have married. pic.twitter.com/0tdSJXRBCj